Čerešnák: Verím, že Ramsayho to s nami bavilo. Určite ho budú lákať na olympijské hry

Hokejista PETER ČEREŠŇÁK mal nabitý rok. S hokejovým klubom HK Dynamo Pardubice sa prebojoval až do finále českej extraligy, po poslednom finálovom zápase sa mu narodil syn a stihol i majstrovstvá sveta. „Bol to zážitok. Bol to mix výkonov a emócií. Verím tomu, že sme mohli ísť ešte ďalej alebo predviesť o kus lepší výkon,“ vrátil sa k svetovému šampionátu v rozhovore pre Sportnet. Tridsaťjedenročný obranca si po sezóne doprial krátky odpočinok s rodinou a momentálne sa pripravuje na nový ročník. Ciele má opäť najvyššie.

Ako by ste zhodnotili sezónu z klubového i individuálneho hľadiska? Celú sezónu hodnotím pozitívne. Darilo sa mi. Jediná chybička krásy je, že sme nezískali titul. Ušlo nám to o jeden zápas, o jeden gól. Stále sa máme v čom zlepšovať. Cítili ste dôveru od trénera? Áno. Dôveru cítim, od kedy som prišiel, posledné dva roky. V klube sa cítim dobre a počas sezóny som predĺžil zmluvu. Nebolo nad čím váhať.

V rozhovore sa dozviete: Ako sa česká extraliga zmenila za desať rokov?

Aké podmienky má v Pardubiciach?

Čo si myslí o Slovákoch v KHL?

Považuje 7. miesto na MS za adekvátne?

Ako vnímal atmosféru na šampionáte?

Čo ho naučil Craig Ramsay?

Pardubice mali nabitý tím. Od začiatku sezóny sa hovorilo, že idú na titul. Chýbalo naozaj málo. Čo to bolo? Boli to vyrovnané duely počas celého play-off. Pardubice sú ambiciózny tím, ktorý chce titul vyhrať každý rok. Nebolo to iba o tomto jednom ročníku. V českej extralige je však viacero tímov, ktoré sú ambiciózne a chcú vyhrávať. To je aj náš cieľ. Nevyšlo to tento rok, ale budeme sa o celkové prvenstvo snažiť v ďalšej sezóne. Podmienky máme stopercentné a tím je dobre vyskladaný. Máme na to, aby sme každý rok útočili na najvyššie pozície.

Peter Čerešňák v drese HC Dynamo Pardubice. (Autor: Facebook HC Dynamo Pardubice)

Už to bude iba o nás. Samozrejme, že to nebude ľahké, pretože aj ostatné tímy sú nastavené rovnako. Nikto nejde do Pardubíc hrať iba pre to, aby si zahral, ale vyhral. Nastali v tíme nejaké radikálne zmeny? Zopár zmien nastane, ale viac-menej je to päť hráčov hore dole. Päť odišlo, päť príde. Tím oznámil prednedávnom novú posilu – Jířiho Smejkala (pozn. z Ottawy Senators). Odišli dôležití chalani zo základnej zostavy, ale tak to niekedy je. Hráči striedajú kluby. V českej extralige ste odohrali už desiatu sezónu. Ako sa za ten čas zmenila? Nezdá sa to, ale liga je veľmi náročná, defenzívna, systémová a zodpovedná. Nie je to hore-dole hokej, šancí nie je veľa. Je to systémovejší hokej.