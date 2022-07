Borbély ho sklamal. Odpovedal mu tromi trofejami za desať dní

Za desať dní ste zdvihli nad hlavu tri trofeje. Aký je to pocit? A ako sa vám to podarilo?

Veľký Cetín to dotiahol aj do finále Campri Cupu, takže nás čakal veľký dvojzápas.

Nešlo o to, že by sa mi nechcelo. Ale čas na tréningy a reprezentačné zrazy som si ako pracujúci amatér musel plánovať. A zabezpečovať opateru pre dcéru Terezku.

Odohral som zápas, tréning a pred polnocou som prišiel k rodičom. A zas som musel ísť do Nitry, kde ma čakala práca. Cez týždeň som sa nezastavil a cez víkend, to radšej nejdem ani opisovať.

Pracujem v Nitre. Tri hodiny pred zrazom som preto išiel do jasličiek po dcéru a uháňali sme do Banskej Bystrice. Tam nás čakali rodičia z Horehronia, ktorí sa o Terezku postarali.

Tu nejde o to, či som nahnevaný, že ma nezobrali. Ale o to, akým spôsobom to urobili. Tvrdili, že čakajú na najlepšiu formu hráčov a potom do finálnej nominácie dali hráča, ktorý bol pol roka zranený? A nikde nehral.

Keby mi to povedali na začiatku, plne to akceptujem, pretože na to majú právo. Ale toto sa nerobí. Pretože vedeli, v akej situácii sa nachádzam.

Samozrejme, keď sa tréneri po športovej stránke rozhodli nezobrať ma, akceptujem to. Ale musíme byť v prvom rade ľudia. Nehrajme sa na profesionálov, keď robíme čisto amatérsku záležitosť, za ktorú nikto neberie peniaze.