Bitka, psychiatria, trestné oznámenie? Koniec Slovenska na ME bol divoký

Zápas s Azerbajdžanom rozhodol pokutový kop, ktorý osem minút pred koncom odpískal mladý český arbiter Matěj Kubečka. Bolo to prísne rozhodnutie, podľa niektorých chybné.

KOŠICE. Slovenský tím bol na ME v malom futbale v Košiciach na pokraji naplnenia svojich ambícií. Semifinálový cieľ a finálový sen sa však rozplynuli vo štvrťfinále.

Vlna nevôle skončila žltými kartami pre Kuhajdíka i brankára Pellu. Len vtedy sa nehralo tri minúty. Po góle čas umne zdržoval Azerbajdžan, ale aj Slováci. S rozhodcami komunikovali viac ako medzi sebou.

„To je to najhoršie. Naši hráči zbytočne podľahli emóciám, zbytočne sami naťahujú čas. Že to robí súper, to chápem, ale sami si uberáme sekundy, ktoré nám môžu na konci chýbať,“ hovoril počas zápasu Micheľ.

Uznal to neskôr aj slovenský tréner Ladislav Borbély: „Ten rozhodcovský zásah spôsobil emocionálnu dysbalanciu pri chlapcoch. Negatívny stimul ovplyvnil ich prežívanie zápasu.“