Syn legendy dal prvý gól v Niké lige. Otca asi nedobehnem, vtipkoval

MAREK UJLAKY (20) strelil premiérový gól v Niké lige. Syn legendy Spartaka Trnava sa pri výhre 2:0 presadil do siete Podbrezovej.

Bežala 37. minúta. Dostala sa k nemu odrazená lopta a rutinérsky ju poslal do siete.

Po debute v najvyššej súťaži máte za sebou ďalší veľký míľnik, prvý gól v Niké lige. Ako ste ho prežívali?

Bol to fantastický pocit. Moment, na ktorý nikdy nezabudnem. Samozrejme, že mám z gólu veľkú radosť. Je to motivácia do ďalších zápasov a kariéry.

VIDEO: Zostrih zo zápasu Podbrezová - Trnava