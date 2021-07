Ako sú ubytovaní olympionici? Majú kartónové postele

BRATISLAVA, TOKIO. Cestovanie do zahraničia je dnes samé o sebe komplikované. S potvrdeniami o očkovaní, absolvovaní testov, registráciami v systémoch a podobne. Počet kontrol však nie je horibilný. To neplatí o cestovaní na najväčšie športové podujatie na svete. O štyri dni v Tokiu slávnostne otvoria olympijské hry. Do Japonska prichádzajú prví športovci z celého sveta. Pred vstupom do covid bubliny ich čaká množstvo kontrol. „Mám pocit, že ich bolo aj 25. Bola to jedna prehliadka za druhou,“ opisoval cestu do Tokia slovenský plavec Richard Nagy. Čaká ho štart na druhých olympijských hrách. Nagy bol v prvej skupine Slovákov, ktorí sa ubytovali v olympijskej dedine.

Na olympijských hrách by malo celkovo štartovať viac ako 11-tisíc športovcov. Spolu s trénermi, funkcionármi a ďalším personálom sa postupne v dedine vystrieda viac ako 16-tisíc ľudí. Bude náročnou úlohou udržať v bubline bezpečné prostredie, aj vzhľadom na to, že v Tokiu sa zídu ľudia z celého sveta. Denne až 40-tisíc testov „Museli sme absolvovať test na covid doma, potom na letisku a teraz odovzdávam vzorku slín každý deň. Denne by tu mali vyhodnocovať až 40-tisíc testov,“ vysvetľuje Nagy. Okrem toho má každý športovec aplikáciu, v ktorej každý deň vyplní svoj zdravotný stav a v ktorej sa zobrazí výsledok jeho testu.

Už v prvých dňoch odhalili testy 3 pozitívny prípady. Ani jeden sa netýkal slovenskej výpravy. Ubytovanie v Tokiu si Nagy pochvaľuje, hoci zariadenie izieb je prosté a postele sú z kartónu. „Ale matrace sú pohodlné. Lepšie ako boli v Riu. Aj klimatizáciu máme v izbe, čo je skvelé a japonské záchody. Tie sú pomaly inteligentnejšie ako my. Môžete si nastaviť všetko možné od teploty vody, intenzity prúdu .Všetko funguje. Keď sme pricestovali do Ria, tak nám prvý deň netiekla voda,“ porovnával. Postele z kartónu sú vraj tak skonštruované, aby bezpečne udržali jedného človeka, ale rozpadli sa, ak na nej budú ležať dvaja ľudia. Takto vraj organizátori chcú bojovať proti sexu v dedine.

V jedálni na seba musia kričať Tokijská olympiáda bude okresaná len na športové súťaže. Pre covid majú športovci obmedzený pohyb a musia dodržiavať bezpečnostné pravidlá. Musia minimalizovať kontakty medzi sebou, mimo dediny môžu byť len na športovisku. „Môžem sa ísť najesť do jedálne a môžem ísť do posilňovne. Prípadne sa prejsť vonku, ale to by som nerobil, lebo sú tu veľké horúčavy. Inak sme v izbe. Nemôžeme sa ísť pozrieť na iné súťaže, tie môžeme sledovať len v televízii a so športovcami sa stretneme iba ak náhodou,“ vraví 28-ročný plavec, ktorý sa posledných päť rokov pripravuje v anglickom Sheffielde.

Aj jedáleň je prispôsobená tak, aby sa minimalizoval kontakt ľudí. Miesta pri stoloch sú oddelené medzi sebou priehľadným plexisklom. Pripomínajú akváriá. „Vidíme na seba pri stoloch, ale musíme kričať, aby sme sa počuli,“ hovorí. Jedáleň však rovnako ako na iných OH funguje 24 hodín denne. Všetci účastníci olympiády musia nosiť rúška, dodržiavať odstupy, používať dezinfekciu. Platí to aj pre tých, ktorí sú zaočkovaní.

Po súťaži musia odletieť Nagy verí, že každý bude dbať na dodržiavanie pravidiel. „Neviem si predstaviť komu by napadlo porušovať ich. Všetci, ktorí sú na olympiáde, sú tu preto, že chcú súťažiť. Päť rokov sa na to pripravovali a dávajú si pozor. Neviem si predstaviť, že by niekto niečo riskoval,“ vraví. Športovci si na podobné fungovanie v izolácii už za posledný rok zvykli. Tento rok na Australian Open dokonca niektorí tenisti počas úvodnej karantény nemohli ani len opustiť hotelovú izbu. Tenis tak trénovali vnútri.

Až také prísne pravidlá v Tokiu športovcom nehrozia, navyše do 48 hodín po ukončení svojich súťaží, musia olympijskú dedinu opustiť. V minulosti také prísne opatrenia neboli a veľké krajiny ako Čína či USA mali celú výpravu ubytovanú v dedine od začiatku olympiády až po jej koniec. Vďaka tomuto ohraničeniu by sa športovci mali postupne prestriedať a dedina by nemala byť až tak zaplnená. Posledné plavecké finále v Aténach Plavecký bazén bol cez víkend ešte zatvorený. Prvé tréningy na ňom absolvovali plavci v pondelok. Plavecké súťaže sa konajú v prvej polovici hier. Slovensko má v Tokiu dvoch plavcov Richarda Nagya a Andreu Podmaníkovú.

Nagy sa predstaví na 400 m polohové preteky a 200 m motýlik. Väčšie šance má v polohovke, v ktorej je vicemajstrom Európy a v Riu vybojoval výborné 9. miesto. Tento rok však prekonal covid a jeho výkony nie sú na takej úrovni ako pred piatimi rokmi. Podľa tabuliek mu patrí až 24. čas. „Spokojný budem, ak sa v polohovke priblížim k času 4:15 minúty. Aj napriek tomu, že posledné dva roky boli komplikované. Ciele si nechcem dávať. Som zvedavý, čo sa mi podarí dosiahnuť. Zatiaľ to vyzerá, že sa tu bude plávať veľmi rýchlo,“ vravel Nagy. Andrea Podmaníková sa predstaví na 100 a 200 m prsia. Pre oboch by bol postup z rozplavieb veľkým úspechom.

Richard Nagy (Autor: TASR)