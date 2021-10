Súdiac podľa našej prvej karty sa obávam o kapacitu, hovorí promotér RFA Boris Marhanský (rozhovor)

Na trh bojových športov prichádza nový hráč. Organizácia Real Fight Arena má veľké plány a verí, že na domácu scénu prinesie nový vietor. O všetkých podorbnostiach projektu sme sa rozprávali s promotérom RFA Borisom Marhanským. S akými reakciami sa stretávate po oznámení vzniku vašej organizácie? Som veľmi rád, že sú to hlavne pozitívne reakcie, či už od fanúšikov MMA ako aj od zápasníkov ich manažérov, trénerov, s ktorými intenzívne spolupracujeme. A keďže Real Fight Arena je hlavne o nich, myslím, že väčšina sa už teraz teší, že pribudne ďalšia organizácia v našom regióne.

Prvá ostrá skúška prebehne v máji budúceho roka. Kedy začnú prípravy? Máj 2022 a NTC Aréna Bratislava bude našou prvou ostrou skúškou, na ktorú sa už prípravy začali dávno pred prvým oznámením o našej organizácii. Už po ohlásení prvých mien dáme skalným fanúšikom tohto športu možnosť si kúpiť limitovaný počet lístkov za zvýhodnenú cenu. Nás už o pár dní čaká tlačová konferencia. Nie je to trocha priskoro, vzhľadom na to, že sa môže do mája veľa vecí zmeniť? Áno, je pravda, že prvý veľký event bude až v máji, ale my neohlasujeme len prvý event, ale vznik novej organizácie a mená zápasníkov, s ktorými sme uzavreli dlhodobejší kontrakt. Samozrejme, finálnu kartu prvého podujatia zverejníme neskôr. Do mája pre vás pripravujeme ešte jedno prekvapenie, ktoré sa uskutoční pravdepodobne v marci.

Vy začínate hneď vo veľkej aréne. Prečo ste sa rozhodli práve pre NTC? RFA je MMA organizáciou s obrovským potenciálom a súdiac podľa našej prvej karty sa skôr obávam o kapacitu. Na fanúšikov čaká okrem kvalitných zápasov aj vynikajúci sprievodný program. Chceme, aby každý jeden event bol pre ľudí zážitkom. Ak by sa niekomu neušli lístky na prvé podujatie, nemusí sa báť, tento turnaj si bude môcť pozrieť aj v live prenose z pohodlia svojho domova. O akých známych MMA tvárach ste sa zmieňovali vo vašom prvom oznámení o príchode na československú bojovú scénu? Táto otázka je najčastejšia a verte mi, že veľmi rád by som to už zverejnil koho sa nám podarilo získať do našej organizácie. Dajte nám ešte pár dní a my vám ich predstavíme na tlačovej konferencií. Tam zaznie všetko podstatné, a keďže už teraz viem, ako to bude prebiehať, tak zatiaľ len prezradím, že sa veľmi teším, že nebudeme rozprávať len my organizátori, ale aj samotní aktéri! Mnohými ste označovaní ako konkurencia organizácie Oktagon MMA. Očakávate, že môže medzi vami nastať súboj ako sme tu mali nedávno medzi Oktagonom a XFN? Chápem tieto otázky, s ktorými sme teraz dennodenne konfrontovaní, ale musím Vás sklamať. My sa chceme sústrediť len na seba, na našu RFA, aby sme pripravili čo najlepšie podmienky všetkým zúčastneným a následne aj všetkým fanúšikom. A porovnávanie už necháme na Vás, zápasníkoch a fanúšikoch MMA.

Určite v rámci PR by bolo lepšie keby sme začali dávať nejaké štiplavé vyhlásenia, ale o to nám naozaj nejde a my s tým začínať nebudeme. Chceme priniesť do sveta MMA niečo nové, dať priestor šikovným ľudom sa realizovať v tomto projekte a postupne vám prezradíme všetky naše vízie. V čom si myslíte, že môžete byť lepší ako organizácia Oktagon? Zákerná otázka (usmev). Máme vlastnú filozofiu a víziu, ktorú chceme napĺňať. Nejdeme sa s nikým porovnávať, to budú robiť fanúšikovia, média, atď. . A hlavne, nezabúdame, že táto organizácia je najmä o zápasníkoch, ktorým chceme vytvoriť tie najlepšie podmienky. Konkurencia je vždy dobrá v tom, že vás posúva vpred a preto náš organizační tím vie, že sa musí sústrediť hlave na splnenie všetkých našich plánov ideálne na 110%.