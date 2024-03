Zvolen v úlohe favorita, Trenčín s famóznou formou. Kto postúpi z predkola do play-off?

Do najlepšej šestky znamenajúcej postup sa napokon prebojovali Slovan a Banská Bystrica. Znamenalo to, že si Zvolen, Nitra a Dukla Trenčín zahrajú v predkole play-off, kde ich doplní Liptovský Mikuláš.

Nitrania boli ešte pred posledným 50. kolom na postupovom piatom mieste. Stačil im aspoň bod za prehru po predĺžení, no porážka 3:5 v Banskej Bystrici im určila do predkola nepríjemný Trenčín.

Zvyšné dve štvrťfinálové dvojičky už sú isté. V súboji tretieho so šiestym na seba narazia Spišská Nová Ves a Banská Bystrica, v bitke štvrtého s piatym prebehne derby Košice - Slovan.

Táto štvorica hrá o vstupenky do bojov proti Popradu resp. Michalovciam. Kamzíci sa ako víťazi základnej časti stretnú s horším z postupujúcich z baráže, môžu teda dostať Nitru, Trenčín i Mikuláš.

Zvolen - Liptovský Mikuláš

Nemusíme príliš dlho premýšľať, kto bude favoritom v predkole medzi tímami zo stredného Slovenska. Rozdiel v tabuľke hovorí za seba.

Zvolenu ušiel postup do štvrťfinále naozaj ochlp, so šiestou Banskou Bystricou mal rovnaký počet bodov. Liptáci boli od začiatku skôr podpriemerom súťaže, no napokon si na jedenáste Nové Zámky udržali šesťbodový náskok.

Tieto tímy sa v základnej časti stretli šesťkrát. Po prvý raz taká situácia nastala už v prvom kole, keď Liptáci zvíťazili 4:3 po predĺžení. V ich súbojoch zakaždým zvíťazilo domáce mužstvo. Bilancia je teda vyrovnaná 3:3, skóre hrá v prospech Zvolenčanov (22:18).

HKM favorizujú aj iné tímové štatistiky. So 165 strelenými gólmi boli tretím najlepším mužstvom v ofenzíve, hoci v obrane patrili k podpriemeru so 160 inkasovanými gólmi. Na play-off sa naladili siedmimi bodmi z posledných piatich duelov.