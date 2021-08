Prišiel čas pre mladíkov? Djokovičovi môžu zmariť rekord

BRATISLAVA. Tenisové US Open bude mať tento rok dvoch obhajcov titulu. A ani jeden nepríde. Vlaňajší ročník newyorského grandslamového podujatia bol iný. Bol jedným z prvých športových podujatí, ktoré sa konali napriek pandémii koronavírusu. Tenisti dohrávali celý minulý rok s upravenými pravidlami. O body nikto neprišiel bez ohľadu na výsledok. Ani pokiaľ sa nezúčastnil. V prípade lepšieho výsledku ako obhajoval, si mohol iba polepšiť. To bol aj prípad víťaza US Open 2019 Rafaela Nadala, ktorý sa pre pandemické opatrenia rozhodol do New Yorku o rok neskôr necestovať.

Vyhral Rakúšan Dominic Thiem. Stal sa prvým tenistom narodeným v 90. rokoch, ktorý vyhral grandslamový turnaj mužskej dvojhry. Stalo sa tak v roku 2020. Teraz sú však obaja zranení a neprídu. Budú počítať straty v rebríčku ATP. Podobne ako Roger Federer, pre ktorého sa sezóna taktiež skončila predčasne a nepríde teda ani na US Open.

Bodové straty Rafael Nadal trpí chronickým zranením ľavej nohy. "Sľubujem, že budem tvrdo pracovať na tom, aby som si ešte nejaký čas mohol tento šport užívať," napísal Nadal na instagrame. Momentálne je piatym hráčom sveta. Rozdiely v bodových ziskoch hráčov prvej desiatky a zvyšku rebríčka sú pritom také výrazné, že by aj po US Open mal zostať v najlepšej desiatke.

Šampión z minuloročného US Open Thiem získal svoj prvý grandslamový titul. Vo finále otočil vývoj zápasu proti Alexandrovi Zverevovi z 0:2 na sety. Potom na Turnaji majstrov síce bol vo finále, no ešte stále prebiehajúca sezóna už taká úspešná nebola. Je zranený? Alebo naňho doľahla ťažoba obhajob? Pýtali sa mnohí fanúšikovia. Obe odpovede boli správne. "Pätnásť rokov som si šiel za jediným cieľom. Nepozeral som sa doprava ani doľava. Mnohé veci šli do úzadia. Aj môj súkromný život či záujmy. Bol tu iba tenis, musím to zmeniť," citoval ho Eurosport. No k problémom okolo motivácie sa pridali aj zranenia. Má problém s poraneným zápästím. Do konca roka už hrať nebude. Ani preňho by však strata bodov po US Open nemusela znamenať vypadnutie z prvej desiatky.

Djokovič si ide po rekord Keď vlani vyhral Dominic Thiem, akoby symbolicky začal novú éru. Nik iný z mladej generácie tenistov pod tridsať rokov grandslam ešte nevyhral. No často sa objavovala poznámka o tom, že titul získal bez účasti trojice rekordérov. Rafael Nadal ani Roger Federer vôbec na US Open 2020 neštartovali.

Novak Djokovič síce na turnaji bol, ale skončil spôsobom, aký sa v tenise na takejto úrovni často nevidí. Diskvalifikovali ho. Vo štvrtom kole totiž po jednej z výmen trafil loptičkou do krku čiarovú rozhodkyňu. Srbský tenista sa teraz vracia do New Yorku ako víťaz všetkých zvyšných grandslamov v tejto sezóne a držiteľ rekordných dvadsiatich trofejí. V celkovom počte titulov sa vyrovnal Federerovi aj Nadalovi.

Ak sa mu podarí vyhrať na US Open, osamostatní sa od svojich veľkých rivalov. A navyše, vyhrá všetky štyri slávne turnaje v jednej sezóne. Získať tzv. kalendárny grandslam je unikátne. V modernej ére to dokázal iba Rod Laver. Otázkou tak zostáva len to, v akej forme Srb príde. Na olympiádu šiel s jasným cieľom vyhrať. Zlato z tohto podujatia je to jediné, čo nikdy nezískal. No najskôr prehral v semifinále s neskorším víťazom Alexandrom Zverevom a následne nestačil ani v boji o bronz na Španiela Pabla Carreňa Bustu. Po tejto prehre mal nastúpiť ešte na boj o bronz v mixe s krajankou Ninou Stojanovičovou. Odhlásil sa. "Fyzicky aj psychicky už nebol schopný pokračovať," povedal pre Eurosport bývalý tenista a niekdajší tréner Djokoviča Boris Becker. Thiem: Pre Novaka je to šanca storočia Z prípravných turnajov pred US Open sa taktiež odhlásil. "Vždy zvykol hrať aj (nejaký veľký) prípravný turnaj. Ale tento rok je to iné," hovoril ďalej Becker. "Šiel na Roland Garros s tým, že tesne pred ním hral iné podujatie (menší turnaj v Belehrade, pozn. red.). To nikdy predtým nespravil. A potom vyhral Roland Garros. Pred Wimbledonom však nehral turnaj na tráve a taktiež vyhral. Zrejme mu to takto zapadá do plánov," dodal.

Špeciálnou motiváciou bude zisk kalendárneho grandslamu. Hoci už dvakrát získal za sezónu tri grandslamy, nikdy ešte Djokovič nešiel na US Open s možnosťou získať tento rekord. V roku 2011 aj 2015 síce vyhral za sezónu tri prestížne tituly, ale vždy mu chýbalo Roland Garros, ktoré je v kalendári ako druhé v poradí. "Novak to podľa mňa dokáže. Je to šanca storočia. Má obrovskú túžbu," povedal ešte stále aktuálny víťaz US Open Thiem, citoval ho portál Sportskeeda. Šanca pre mladú generáciu? Najväčšími Djokovičovými vyzývateľmi sú mladíci, ktorí však už získali skúsenosti z grandslamových finále. Hoci v nich ešte nikdy neuspeli. Je to teda úplne opačná situácia ako pri ženskej časti.

Do ženskej časti turnaja zasiahne až trinásť grandslamových víťaziek a ďalších sedem finalistiek. Medzi mužmi vstúpia do turnaja traja šampióni (Andy Murray, Marin Čilič a Novak Djokovič, pozn. red.) a siedmi finalisti. Väčšinu zo siedmich bývalých grandslamových finalistov medzi mužmi navyše tvoria mladíci, ktorí boli vo finále aj v priebehu posledného roka. Vo finále Australian Open zdolal Djokovič 25-ročného Daniila Medvedeva. Na Roland Garros ho mimoriadne potrápil 23-ročný Stefanos Tsitsipas. Vo finále Wimbledonu zas bol veľkou výzvou 25-ročný Matteo Berrettini.

Do zoznamu treba pridať aj finalistu minulého ročníka US Open, momentálne v skvelej forme hrajúceho 24-ročného Alexandra Zvereva. Ten zvíťazil na olympiáde, kde v semifinále zdolal Djokoviča. Vyhral aj prestížny turnaj pred US Open v Cincinnati. "Už som vyhral všetko, chýba mi iba grandslamový titul. To, samozrejme, zostáva veľkým cieľom," hovoril Zverev pre agentúru AFP.

Zaujímavé prvé kolo Druhým mužom, ktorý pre upravené pravidlá obhajuje na US Open finále, je Daniil Medvedev. Momentálne je svetovou dvojkou. Keď sa ňou stal v marci po prvý raz, v ATP o tom pripravili video.

Začínalo sa záberom na starý telefón s tlačidlami a jednoduchou grafikou. Svietil na ňom dátum 18. júl 2005 a vtedajší rebríček ATP. S Austrálčanom Lleytonom Hewittom na druhej pozícii.

A jedným z posledných záberov vo videu bol pohľad na obrazovku moderného smartfónu s peknou grafikou a príspevkom na instagrame v ňom. Opäť to bol záber na rebríček ATP. Ibaže z 15. marca 2021. Svetovou dvojkou bol Medvedev. Trvalo to pätnásť rokov a sedem mesiacov, kým sa na pozíciu svetovej dvojky prepracoval niekto iný ako štyri bývalé svetové jednotky - Novak Djokovič, Rafael Nadal, Roger Federer a Andy Murray. Akoby prvé dve pozície na svete boli rezervované iba pre nich. Medvedev má americký betón rád. Pred dvoma rokmi na ňom zažil veľký prelom. Vo finále US Open vtedy potrápil Rafaela Nadala.