US Open bude také, ako nebolo 24 rokov. Má tentokrát favoritku?

BRATISLAVA. Keď vo februári vyhrala Australian Open, bývalý tenista a expert televíznej stanice Eurosport Mats Wilander vyhlásil, že je taká dobrá, že sa približuje Serene Williamsovej v najlepšej forme. "Desať či pätnásť titulov získa určite. Uvidíme, či postupne bude útočiť aj na 23 či 24 titulov Sereny Williamsovej a Margaret Courtovej," hovoril po finálovom zápase Švéd v televíznom štúdiu. Teraz sa Naomi Osaková vracia na grandslamový turnaj, ktorý vyhrala ako svoj prvý v kariére. A obhajuje na ňom opäť titul. Doposiaľ vyhrala štyri grandslamy a ak je vo forme, na tvrdom povrchu je takmer neporaziteľná.

No od májového Roland Garros však odohrala iba dva turnaje. Chcela upozorniť na duševné zdravie. Priznala, že komunikácia s médiami jej spôsobuje úzkosť. Za neúčasť na tlačovej konferencii po prvom kole parížskeho grandslamu dostala pokutu. Ak by mediálne povinnosti ignorovala ďalej, mohli by ju aj vylúčiť z turnaja. A tak sa odhlásila.

Nechce mediálny tréning Vrátila sa až na domáce olympijské hry v Tokiu. Mala byť najväčšou hviezdou. Hralo sa na jej obľúbenom tvrdom povrchu. Dokonca zapaľovala olympijský oheň. Vypadla však nečakane skoro. Už v osemfinále nestačila na 42. hráčku sveta, neskoršiu striebornú medailistku, Markétu Vondroušovú. Prišla aj na prípravný turnaj pred US Open do Cincinnati. Vtedy po dlhých mesiacoch prišla aj na tlačovú konferenciu. Jeden z novinárov sa jej opýtal, či nemá obavu z médií len vtedy, ak jej to vyhovuje.

"Už od mladosti bol o mňa záujem, pre môj pôvod, ale aj pre moju hru. Som v prvom rade, tenistka, preto si ma ľudia všímajú. Nemôžem za to, že veľa vecí, ktoré napíšem alebo poviem, sa dostane do médií," povedala. Neskôr sa rozplakala a na chvíľu opustila miestnosť. "Nikdy som nechcela mediálny tréning. Nechcela som meniť svoju osobnosť a ponúkať sterilné odpovede, ktoré vôbec neznejú, akoby som ich hovorila ja," hovorila v nedávnom rozhovore pre magazín Women's Health. Získala si mnoho podporných reakcií, no objavila sa aj kritika. "Je to, akoby ste prišli na turnaj a povedali, že budete hrať so súperom, iba ak vám bude hrať do bekhendu," hovorila pre portál Tennis365 bývalá svetová päťka Daniela Hantuchová.

"Ak sa necíti na to, aby chodila na tlačové konferencie, radšej nech nechodí na turnaje vôbec," dodala slovenská tenistka. Organizátori US Open sa však pred nadchádzajúcim ročníkom rozhodli, že hráčom poskytnú pomoc v oblasti duševného zdravia. Tak, ako majú športovci prístup k pomoci s inými zdravotnými problémami, budú môcť zájsť aj na mentálne poradenstvo.

V akej je forme? O športovej forme Naomi Osakovej sa pred posledným grandslamovým turnajom sezóny príliš veľa nevie. Od Roland Garros odohrala dokopy iba päť zápasov. Doposiaľ si však nepočínala ideálne ani pri jednej z obhajob grandslamového titulu, ktoré má za sebou. V roku 2019 na US Open skončila v osemfinále. Keď prišla ako obhajkyňa na Australian Open 2020, prehrala v treťom kole.

"Ešte nemám víťaznú mentalitu. Byť niekým, kto sa dokáže vyrovnať s tým, že práve v ten deň nehrá na sto percent. Mám ešte pred sebou dlhú cestu," hovorila po vlaňajšej prehre na Australian Open. Návrat Andreescuovej US Open má však tento rok prakticky dve obhajkyne titulu. V roku 2019 vyhrala vtedy 19-ročná Bianca Andreescuová. Pre pandémiu koronavírusu v roku 2020 WTA dočasne upravila pravidlá a hráčky neprišli o body z roku 2019, ak sa minulý rok na turnaji nezúčastnili. Bianca Andreescuová medzi Turnajom majsteriek 2019 a Australian Open 2021 neodohrala ani jeden zápas. Tento rok prešla do semifinále turnaja WTA v Melbourne a do finále prestížneho podujatia v Miami. No odvtedy prehráva aj s výrazne nižšie rebríčkovo postavenými súperkami ako napríklad Su-Wei Hsieh (81.) či Alize Cornetová (68.).

Na turnaji v Toronte, kde obhajovala titul, vypadla v treťom kole. Na podujatí v Cincinnati skončila hneď na úvodnej prekážke. Keďže aktuálne už hráčky v rebríčku WTA prichádzajú o body, ide jej aj o postavenie v renkingu. Prípadné vypadnutie v prvom kole by mohlo znamenať pád približne do tretej desiatky rebríčka WTA. Serena nepríde Na turnaji sa nezúčastní domáca hviezda Serena Williamsová. Nestihla si doliečiť zranenie zadného stehenného svalu. Opäť tak nezíska rekordný 24. grandslamový titul, ktorým by vyrovnala zápis Austrálčanky Margaret Courtovej.

"Po konzultácii s mojím lekárom a zdravotníckym tímom som sa rozhodla odhlásiť z US Open. Chcem dať môjmu telu možnosť úplne sa zotaviť z natrhnutia zadného stehenného svalu," napísala Williamsová na twitteri. Američanka bude mať krátko po US Open 40 rokov. Naskytá sa tak otázka, či sa vôbec ešte na kurty vráti. Fanúšikom síce v odkaze na sociálnej sieti napísala, že sa teší na ďalšie stretnutia, ale túto frázu píšu športovci často.

"Hovorili sme spolu iba o US Open, to bol posledný cieľ tejto sezóny. Musí to stráviť, potom sa o tom môžeme porozprávať o budúcnosti. Dnes si nie som v žiadnom zmysle istý ničím," povedal v rozhovore pre portál Tennis Majors Williamsovej tréner Patrick Mouratoglou. Z mužskej časti sa odhlásili aj ďalšie legendy - Roger Federer a Rafael Nadal. Prvý raz od roku 1997 sa stane, že sa ani jeden z tejto trojice sa nepredstaví v hlavnej súťaži grandslamového turnaja.

Svetová jednotka a dvojka Ženský turnaj však už tradične ponúka široký zoznam možných favoritiek na titul. Svetová dvojka Bieloruska Aryna Sabalenková napríklad okrem tohtoročného semifinále Wimbledonu na grandslame nemá výraznejší výsledok. Svetová jednotka Ashleigh Bartyová už vyhrala Roland Garros aj Wimbledon. Na US Open však nikdy neprešla štvrtým kolom. Ukázala sa však v skvelej forme, keď vyhrala prestížny turnaj v Cincinnati. "Bol som jej veľkým fanúšikom už pred Wimbledonom. Ale potom som sa stal ešte väčším. Darí sa jej skvele aj na tvrdom povrchu. Podľa mňa nie je pochýb o tom, že ide na turnaj ako veľká favoritka," povedal pre portál Givemesport bývalý tenista Tim Henman.

Austrálčanka Ashleigh Bartyová vyhrala turnaj v Cincinnati. (Autor: TASR/AP)

České nádeje Dve hráčky v top 10 má Česko. Jednou z najväčších smoliarok tejto sezóny je bývalá svetová jednotka Karolína Plíšková. Tento rok prehrala už tri finále. V Ríme dostala debakel 0:6, 0:6 od Igy Swiatekovej, vo Wimbledone napriek bojovnému výkonu prehrala s Ashleigh Bartyovou. V príprave pred US Open jej vyšiel prestížny turnaj v Toronte, no aj tentokrát prehrala vo finále. Nestačila v ňom prekvapivo na Camilu Giorgiovú.