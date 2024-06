Pravidlá, systém a formát turnaja EURO 2024 (ME vo futbale).

Formát turnaja na EURO 2024 (ME vo futbale)

Na ME vo futbale sa predstaví 24 krajín, ktoré sú rozdelené do šiestich štvorčlenných skupín. V základnej skupine hrá každý s každým jeden zápas, každá krajina teda v skupine absolvuje tri stretnutia.

Prvé dva tímy zo všetkých šiestich skupín postúpia do osemfinále. Okrem nich postúpia aj štyri najlepšie krajiny na tretích miestach.

Víťazi osemfinále postúpia do štvrťfinále, víťazi štvrťfinále do semifinále a víťazi semifinále do finále. Zápas o bronz sa neuskutoční.