Prečo nebol Cristiano Ronaldo v základnej zostave? Tréner svoj krok vysvetlil

DAUHA. Nezaradenie Cristiana Ronalda do základnej jedenástky Portugalska v osemfinále futbalových MS proti Švajčiarsku označil Fernando Santos za strategický ťah.

Ramos: Náš sen naďalej žije

Portugalci môžu zopakovať úspešné vystúpenie z MS 2006 v Nemecku, na ktorých postúpili do semifinále. Ramos tajne dúfa, že by to v Katare mohli dotiahnuť ešte ďalej.

"Náš sen naďalej žije, ale ešte je priskoro o tom hovoriť. Mám z nášho výkonu dobrý pocit. V tíme si veríme všetci navzájom a verím si aj ja. O tom, či vo štvrťfinále opäť nastúpim v základe, nerozhodujem ja, ale niekto iný," povedal útočník Benficy Lisabon.