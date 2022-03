Všetkým priaznivcom tenisu prajem pekné popoludnie a vítam Vás pri našom online prenose zo stretnutia Davis Cupu medzi Slovenskom a Talianskom. Po prvom hracom dni je stav vyrovnaný 1:1, keď Sinner porazil Gombosa a Horanský Sonega. Čakať nás teda bude dôležitá štvorhra, kde na seba narazial Filip Polášek/ Igor Zelenay a Simone Bolelli/ Stefano Travaglia.



Zohratejším párom by mali byť Slováci, keďže spolu nastupujú na Davis Cupe už dlhší čas. Naposledy to bolo minulý rok proti Čile, kedy si poradili s dvojicou Barrios/Tabilo 2:0.

Talianska dvojica Bolelli/Travaglia spolu ešte nikdy nehrala, no Simone Bolelli predvádza tento rok vo štvorhre naozaj parádne výkony. Pre Talianov je škoda, že im z nominácie vypadol Fognini pretože práve s ním získal Bolelli nedávno titul v Riu.



Pri zohľadnení týchto všetkých okolností by teda Slováci mohli byť miernymi favoritmi, keďže k tomu všetkému ich ešte bude poháňať domáce publikum.