Poirier senzačne zrazil McGregora. Úplne mi umrela noha, priznal Ír

Pripravoval sa v Dubaji a na hlavný súboj do Abú Zabí pricestoval na luxusnej jachte.

Bol to súboj v ľahkej hmotnostnej kategórii do 70 kilogramov v rámci turnaja UFC 257 .

"Nie som prekvapený. Conor je profesionál a výhru prijal skvele. Chcel som na to ísť technicky, počkať na správny moment," vyhlásil nečakaný víťaz.

Dustin Poirier knokautoval McGregora v druhom kole, keď ho zasypal údermi. McGregor to neustál, spadol na zem. Bol celý krvavý.

"Máme to jedna ku jedna, možno budeme musieť zápasiť znova. Toto víťazstvo bolo skvelé," dodal Poirier.

"Je ťažké to prehltnúť. Pôjdem na hotel za deťmi a trochu si oddýchnem. Dám sa dokopy," tvrdil McGregor.

"Musím to zo seba striasť a vrátiť sa. Dal som do tohto zápasu veľa," priznal McGregor. Pred súbojom pritom tvrdil, že ukáže umelecké dielo.

Skončil v nápravnom zariadení

Od pätnástich musel pracovať, odsťahoval sa od rodičov a živil sa úplne sám.

Za ďalšie bitky skončil v nápravnom zariadení pre mladistvých. Nasmerovanie k lepšiemu životu však neprisudzuje systému, ktorý sa ho snažil prevychovať, ale MMA.

"Kedysi som bojoval v arénach určených na rodeo," prezradil v rozhovore pre The Athletic.

V tom čase sa rozcvičoval v stajniach pre kone a do klietky prichádzal cez blato a špinu.

"Trestanci z miestnej väznice v pruhovaných mundúroch pripravovali stoly a stoličky okolo klietky," spomínal Poirier.

Za svoju charitatívnu činnosť a štedrú finančnú pomoc si vyslúžil kľúč od mesta Louisiany.

"Nie je to niečo, čo by sme rozdávali len tak," vysvetľoval starosta Joel Robideaux portálu The Athletic.