Oktagon 30: Devastačný úder na spodok. Plesník vyhráva už v prvom kole

Zástupcu Spartakus Fight Gym vyzval už pod plnými pravidlami MMA Slovinec Vito Špic, pre ktorého to bola premiéra v organiácii Oktagon. Aj kvôli krátkemu času na prípravu sa bojovníci dohodli na váhe do 86 kilogramov.

Výsledok: Michal Plesník vyhráva na TKO v prvom kole.

Slová víťaza: Už po prvom údere na spodok som cítil, že mu to nechutí a tak som tam vyslal ešte jeden úder. Momentálne budem bojovať vo váhe do 84 kilogramov, do budúcnosti ale nevylučujem ani prechod do 77-čky.