Pirát ho vyzýval počas zápasu s Kinclom. Dvořák sa vyjadril k strkanici

V priebehu piateho kola Pirát veľa hovoril na Patrika a začal hovoriť aj na mňa. Chápem to, išiel si svoju hru a stratégiu. Avšak vyzývať ma na zápas so slovami "keď tu skončím, tak si to môžeme dať hneď spolu" bolo podľa mňa moc, ale to je jedno. Vyzývať môže ako chce a koho chce. To mu brať nebudem, ale...

Potom prišiel hvizd a koniec zápasu, ale Pirát na Patrika zbytočne zaútočil znova a v tej chvíli som mal čierno pred očami a bojový mód sa zapol.