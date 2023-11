Vlhovej tréner: To, ako Petra lyžuje, je pre mňa cennejšie ako výsledky

SP v Killingtone: Sobota 25. novembra Obrovský slalom - 1. kolo 16:00, 2. kolo 19:00 Nedeľa 26. novembra Slalom - 1. kolo 16:00, 2. kolo 19:00

Najskôr sa už tento víkend predstaví v americkom stredisku Killington, z ktorého sa presunie do kanadského Mount Tremblant. V tíme panuje pred ďalším vystúpením vo Svetovom pohári výborná nálada. „Všetci to môžete vidieť na Petrinej tvári,“ usmial sa švajčiarsky tréner Mauro Pini na online tlačovej konferencii pred pretekmi v Killingtone.

Pozitívna energia Slovenka v úvodných pretekoch v Söldene skončila na treťom mieste a v Levi si pripísala jedno víťazstvo. Na dosah mala aj ďalšie, ale špicar ju z pretekov vyradil. Nešťastný výpadok vo Fínsku už hodil celý tím za hlavu. „Už na to vôbec nemyslím. Treba to hodiť za hlavu hneď v ten deň. Bolo to pre mňa trošku ťažšie, ale už je to za nami. Pozitívne na tom je, že lyžujem skvelo. Mám obrovské sebavedomie. Verím si v každom oblúku a v každej situácii, ktorú robím,“ uviedla Vlhová.

„Sme v dobrej pozícii, nálada je absolútne top a každý je koncentrovaný na ďalšie preteky. Pre mňa ako trénera je najdôležitejšie to, ako Petra lyžuje. Je to pre mňa cennejšie ako výsledky. Je skvelé, ako odštartovala do sezóny a ako zužitkováva letnú prípravu. Energia, ktorú nám dáva do tímu ako spätnú väzbu, je najlepšia, akú si len vieme predstaviť,“ prezradil Pini. Priestor na zlepšenie Cez víkend čakajú slovenskú reprezentantku preteky obrovského slalomu (sobota) a slalomu (nedeľa). Kým v slalome predvádza svoje najlepšie lyžovanie, v obrovskom slalome ešte cíti rezervy.

„Snažíme sa, aby sme preniesli to, čo robíme v slalome aj do obrovského slalomu. Stále to však nie je na takej úrovni ako pri slalome. Chcela by som, aby to tak bolo, ale nie je to ľahké,“ uviedla. „Kľúčové sú pre nás preteky v slalome a v obrovskom slalome. V slalome sme teraz na tom skvelo, v obrovskom slalome ešte máme priestor na zlepšenie. Celkovo nás čakajú v Severnej Amerike tri obrovské slalomy.

Je nanajvýš dôležité, aby sme ich zvládli. Doma si potom urobíme prvú analýzu a budeme sa pripravovať na druhú fázu sezóny, teda podujatia, ktoré nás čakajú na konci roka a v januári,“ uzavrel Pini. Víťazné nastavenie Vlhová vyhrala počas kariéry v sedemnástich strediskách SP, ale prvenstvo v Killingtone jej uniká. Štyrikrát tu bola v slalome druhá, vždy za Mikaelou Shiffrinovou. Američanka tu mala doposiaľ vynikajúcu bilanciu. Päť štartov premenila na päť víťazstiev. Prvýkrát nevyhrala až vlani, keď sa z prvenstva tešila dvojica Wendy Holdenerová a Anna Swenová Larssonová. Vlhová skončila štvrtá.

Petra Vlhová sa teší na pódiu z tretieho miesta v obrovskom slalome Svetového pohára v rakúskom Söldene. (Autor: TASR)