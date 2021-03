Vlhová sa dočkala aj na Slovensku. V Jasnej vyhrala obrovský slalom

Odo mňa je to z obrovského slalomu všetko. Ďakujem vám za pozornosť a prajem ešte pekný zvyšok dňa. Do čítania, priatelia!

Absolutórium pre Petru Vlhovú! Slovenka triumfuje v obrovskom slalome na Slovensku! Famózne sa to píše, famózne sa to hovorí a famózne sa na to pozerá! Petra zároveň maže veľkú časť náskoku Lary Gutovej-Behramiovej na čele Svetového pohára. Švajčiarka je prvá už iba o 36 bodov.

Po vyše troch minútach sa Shiffrinová pustila dole svahom. My budeme dúfať, že to bude prinajlepšom len druhá priečka.

Bolo to neskutočne tesné, ale Petra to zvládla a je prvá o 16 stotín pred Robinsonovou! Slovenka bude prinajhoršom druhá! Tretí najlepší čas druhého kola, bravó!

Slovina Ana Buciková to mala rozbehnuté podobne ako Moltzanová, avšak na rozdiel od Američanky to dokázala úspešne dotiahnuť do cieľa. Prvá priečka o rovné dve desatiny sekundy pred Wildovou. Veľké nadšenie môžeme nielen počuť, ale aj vidieť.

Kanaďanka Valérie Grenierová nedokončí obrovský slalom. Na prvé miesto by to aj tak nebolo, ale body z toho mohli byť slušné. Nuž, napokon zo Slovenska odíde bez nich.

Vyše osem desatín zaostala za Hurtovou Talianka Laura Pirovanová. Do druhého kola sa dostala so štartovým číslom 56, takže bodový zisk je v tomto prípade veľmi cenený.

