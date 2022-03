Urobíme maximum, aby Fialková pokračovala, vraví Vozár

Ak za normálnych okolností strácajú na čelo okolo minúty bežecky, tak na olympiáde to boli aj dve minúty, ale bolo to spôsobené extrémnymi podmienkami. Čo sa týka mužskej štafety, posledné miesto je pre nás veľkým sklamaním.

Ktorý moment v tejto sezóne vás najviac potešil?

Určite tretie miesto Paulíny v poslednom kole Svetového pohára. No nejde len o to, že vybojovala pódiu, ale aj to že, v streľbe dala štyri nuly. To sa ani v tej úzkej špičke tak často nevidí. A hneď za týmto úspechom by boli tri medaily Jakuba Borguľu z mládežníckych majstrovstiev sveta.

Sklamaním asi boli výkony mužov, ktorí si v porovnaní s predchádzajúcou sezónou pohoršili a nedarilo sa im ani v štafetách. Prečo?

Je to pre nás dosť veľkým sklamaním. Muži mali k dispozícii najviac financií na prípravu za posledné roky. Na horšie podmienky sa nemôžu vyhovárať. Predchádzajúcu sezónu sa museli pripravovať v horších podmienkach.