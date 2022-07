Sagana čaká netradičný šampionát. Bude to párty, vraví

Prezradil to pre taliansky denník Gazzetta dello Sport. „S touto ponukou ma oslovil môj sponzor Specialized,“ vysvetľuje Sagan.

„Nebudem konkurencieschopný a nebudem sa na to koncentrovať. Pre mňa to bude párty,“ doplnil. Šampionát v e-bikoch sa uskutoční 26. augusta v Le Gets vo Francúzsku.

Súťaž je takmer identická s disciplínou cross-country. Jazdí sa na krátkom okruhu s rôznymi prekážkami.

Pretekári súťažia na bicykloch, ktoré majú elektromotory, no tie môžu byť len doplnkovým zdrojom k ľudskej sile.

Silu elektromotora môžu využiť pretekári len vtedy, keď sami šliapu do pedálov. Elektromotor môže mať maximálny výkon 250 wattov.



Musia vedieť vyhodnotiť, kde im môže elektromotor pomôcť najviac.