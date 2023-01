Bude Sagan bojovať na olympiáde? Jeho prvý tréner to nevidí reálne

Skutočne originálne prekvapenie si pre svojich fanúšikov pripravil Peter Sagan v deň svojich 33. narodenín. Avšak viacerých ním nepotešil. Na sociálnych sieťach oznámil, že po sezóne ukončí kariéru v cestnej cyklistike a preorientuje sa na tú horskú. To znamená, že ho čaká posledná Tour de France, posledné MS a možno aj posledné preteky Okolo Slovenska. Kariéru v najsledovanejšom odvetví cyklistiky dokonca ukončí skôr ako jeho brat Juraj, ktorému jeho posledný kontrakt vypršal vo veku 34 rokov a 8 dní.

"Už keď bol na olympiáde v Brazílii v roku 2016 bolo vidno, že na horskú cyklistiku nezanevrel a chce sa vrátiť," povedal jeho prvý tréner PETER ZÁNICKÝ.

Peter Sagan oznámil, že po sezóne končí s cestnou cyklistikou. Mali ste o tom informácie už skôr alebo sa mu to podarilo tajiť? Vedel som, že Peter by rád v budúcnosti ukončil kariéru horskou cyklistikou. Ako začínal, tak by aj skončil. Niečo podobné som očakával, no skôr ma zaskočilo to, že táto informácia prišla už počas pretekov v Argentíne. Ešte vôbec nie je isté, aký tento rok v prípade Petra bude. Na druhej strane, vždy bol biker, a tak aj chce ukončiť kariéru, takže to nie je prekvapenie.

Môžete priblížiť, ako sa rodilo toto rozhodnutie? Už keď bol na olympiáde v Brazílii v roku 2016 bolo vidno, že na horskú cyklistiku nezanevrel a chce sa vrátiť. Aj keď pred sezónou trénuje, často využíva horský bicykel. Vlani dokonca štartoval na MS e-bikoch a tiež v graveli. V cestnej cyklistike je veľmi dlho, dosiahol skoro všetko a počas tých rokov bol na neho vyvíjaný veľký tlak. Aj horská cyklistka je náročná, hoci ju ľudia možno až tak nesledujú. Špička je naozaj veľmi silná, ale je tam väčšia sloboda a pretekár ide sám za seba. Osobne si myslím, že aj šéf tímu TotalEnergies je tomu naklonený. Peter Sagan je pre nich veľmi dôležitý bez ohľadu na to, kde jazdí. V neposlednom rade zohral veľkú rolu aj sponzor, výrobca bicyklov Specialized, ale vždy bolo najpodstatnejšie to, čo chce Peter.

V rozhovore sa dočítate: Uplietol si Peter Sagan na seba bič?

Považuje Zánický jeho rozhodnutie za správne?

Aké sú jeho šance pre účasť na OH v Paríži?

Čím hnevá Sagan svojho prvého trénera?

Zostane pri cyklistike aj po konci kariéry?

Je štart na Okolo Slovenska reálny?

Bude pre neho výhodnejšie, že sezóna v horskej cyklistike je kratšia? Je to výhoda aj nevýhoda. To, že tých pretekov je menej, napríklad podujatí Svetového pohára je iba osem, logicky znamená pre neho aj menšiu šancu na to, aby dosiahol dobrý výsledok.

Uvidíme, či bude chcieť jazdiť úplne tú najvyššiu ligu a popreháňať tie "mladé šťuky" alebo skôr to bude o tom, aby mal z toho radosť. Dnes to nie je jasné a tiež bude závisieť od toho, akú výkonnosť bude mať ešte aj v tejto sezóne na ceste. Ak bude naďalej dobrý a plynule zvládne prechod na MTB, tak ešte môže bojovať s najlepšími. Neušil si sám na seba bič tým, že to oznámil už v úvode roka?

Je to prekvapenie. Myslím si však, že tlak na neho väčší nebude. Aj Peter mi spomínal, že je príjemne prekvapený z vedenia tímu TotalEnergies, ktoré na neho netlačí, aby musel vyhrávať a získať zelený dres na Tour. Aj preto má motiváciu ešte niečo dosiahnuť. Všetci veríme, že sezóny, ktoré výrazne ovplyvnil covid, sú už za ním a znovu budeme o ňom počuť. Považujete jeho rozhodnutie za správne? Na jednej strane som úprimne rád, že sa pomer medzi cestnou cyklistikou a horskou trochu vyrovná. Vidím to aj v klube, že dnes všetky deti chcú jazdiť na ceste a nikto MTB. Keď sa k tomu však Peter vráti, tak verím, že aj ten záujem o horskú cyklistiku bude taký, aký bol pár rokov dozadu. Tiež to pozdvihne aj naše podujatie Detská Tour Petra Sagana. Na druhej strane, teraz je ťažké niečo predpovedať. Nevieme, ako sa bude vyvíjať sezóna. Ak po Tour de France alebo po jarných klasikách povie, že to už nebolo to pravé orechové, tak to budem brať tak, že urobil super rozhodnutie.

Peter Sagan (vľavo) so svojím prvým trénerom Petrom Zánickým. (Autor: Archív - Peter Zánický)

Čo bude musieť zmeniť v príprave na sezónu v horskej cyklistike? Zimnú prípravu bude mať rovnakú. Možno pribudne viac silovejších tréningov a dôležité bude, aby sa dostal do tej techniky, ktorú mal vždy brilantnú. Preteky MTB sú každý rok ťažšie, niekedy vidíme skoro kaskadérske kúsky, takže toto bude to najťažšie, na čo si bude musieť zvyknúť. Ale ako som už spomínal, zatiaľ nevieme či bude chcieť pomýšľať na najvyššie priečky alebo to pre neho bude skôr zábava.

Jeho cieľom by mali byť budúcoročné OH v Paríži. Je pre neho olympijská medaila niečo, o čom hovorí, že mu chýba? On o tom nahlas nehovorí. Treba však povedať, že v MTB je dnes situácia iná ako bola pred olympiádou v Riu 2016. Vtedy Martin Haring a Michal Lami chodili síce na menej významnejšie preteky, ale zbierali body. Teraz je Slovensko veľmi ďaleko od čiary, ktorá znamená postup na olympijské hry. Aj preto si myslím, že účasť v Paríži je skôr v teoretickej rovine. VIDEO: Peter Sagan oznámil svoje plány do budúcnosti

Čo by musel splniť? Priznám sa, že nemám úplne naštudovaný rebríček, resp. proces kvalifikácie. Body sa budú zbierať tento rok a do nejakého termínu aj v roku 2024. No keď je krajina dosť nízko v rebríčku, tak sa to dá veľmi ťažko dobehnúť. Neexistuje forma jedných kvalifikačných pretekov, body sa postupne zbierajú. A keďže Michal Lami už MTB nejazdí, Martin Haring kombinuje horskú cyklistiku s cyklokrosom, tak nemáme toľko bodov, aby sme mohli uvažovať o Paríži. Mohol by Sagan naháňať body aj v tejto sezóne? Myslím si, že nie. Má zmluvu s TotalEnergies, má daný program pretekov, pričom na viacerých z nich bude lídrom. Takže je nereálne, aby v tejto sezóne absolvoval nejaké podujatie v horskej cyklistike.

Aká bude budúcnosť Sagana po sezóne 2024? Zostane pri cyklistike? Podľa mňa po pozícii trénera alebo športového riaditeľa netúži a bude si chcieť oddýchnuť od cyklistiky. Samozrejme, našli by sa tímy, ktoré by ho radi mali vo svojich radoch. Nevylučujem, že by ho napokon zlanárili, ale nie hneď. Nie je to ako v prípade Juraja Sagana, ktorý keď končil kariéru, tak sa zamýšľal nad tým, či by mohol byť športový riaditeľ a aké licencie sú na to potrebné.

Ako vidíte budúcnosť slovenskej cyklistiky po ére Petra Sagana? Užili sme si to, bola to parádna jazda a verím, že tento rok nám ešte niečo ukáže. Samozrejme, počas Tour de France ľudia na Slovensku zapínali televízor, aby ho videli ako bojuje o víťazstvá. Som rád, že za ním nejaká veľká diera nezostala. Máme mladého Martina Svrčeka, ktorý jazdí vo World Tour tíme. Musí sa oťukať a možno o pár rokov ho budeme vidieť ako lídra na menších pretekoch. Peter nastavil latku vysoko, ale dúfam, že naši talentovaní juniori sa tiež presadia. Je to však ťažké, cyklistika je celosvetový fenomén a veľa krajín ju robí na vrcholovej úrovni. Dostať sa do najvyššej ligy je zložité a budeme sa tešiť z každého jedného cyklistu, ktorému sa to podarí.

Na ktorý úspech žilinského rodáka spomínate najradšej? Veľmi silno mám vrytý do pamäte Richmond a zisk prvého titulu majstra sveta, kde agresívne zaútočil pred cieľom. Takisto mal výborne etapy na Okolo Švajčiarska a na Tour de France. Spomenúť musím aj majstrovstvá sveta v Bergene, kde mal zdravotné problémy, necítil sa dobre, ale napriek tomu zvíťazil. VIDEO: Zostrih z víťazného hetriku Petra Sagana na MS

Ako hodnotíte jeho doterajšie výkony na podujatí Vuelta a San Juan? Na januárových pretekoch sa väčšinou ťažšie rozbieha, čo bolo vidno aj na tých šprintoch. Navyše, v Argentíne sa tento rok zišla svetová špička. Príjemným prekvapením bolo druhé miesto v 4. etape. Ani tak nejde o umiestnenie, ale o to, že kým šprintéri ako Jakobsen, Bennett alebo Viviani stratili v kopcoch, Peter zostal vpredu a bojoval o víťazstvo. To je pozitívne. Sagan povedal, že by rád vyhral Miláno San - Remo. Akú šancu mu dávate? Trošku sa na neho hnevám za to, že to takto púšťa do médií, pretože už ho neberú ako favorita, trošku sa na neho zabúda a on sa takto pripomína.