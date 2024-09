Skutoční hrdinovia ste vy, vravel minister. Riapoš už myslí na zimnú paralympiádu

BRATISLAVA. Predseda Slovenského paralympijského zväzu (SPV) Ján Riapoš hodnotí paralympijské hry v Paríži pozitívne a verí, že SPV dokáže aj v budúcnosti zaručiť pre športovcov kvalitné podmienky na dosahovanie úspechov. Slovenskí reprezentanti si z Francúzska odniesli dokopy päť cenných kovov. Ich vystúpenie na hrách a reprezentáciu ocenil na slávnostnom privítaní aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. Ten sa spolu s prezidentom Slovenska Petrom Pellegrinim a ďalšími členmi vlády prišiel osobne pozrieť na zápolenia v Paríži.

"Bol som prvýkrát na paralympiáde a odniesol som si dve veci. Ja som tiež športovec a každý deň sa snažím športovať. Boli sme na plaveckom bazéne a videl som tam zdravotne znevýhodnených športovcov, niektorí si odložili protézy, niektorým museli pomôcť do vody, aby mohli športovať a keď zaznel štartovací výstrel, tak som pochopil, že na nich zďaleka nemám. To bol taký prvý silný moment, že nejde len o zdravotne znevýhodnených ľudí, ale hlavne o športovcov, ktorí predvádzajú skvelé výkony a o to väčší klobúk dole," uviedol. Tomáš vyzdvihol úsilie paralympionikov a označil ich za hrdinov. "Keď som videl, s akými problémami bojujete vy, s akým ťažkým osudom a ako dobre sa sním pasujete, tak ma napadlo, že tie naše problémy sú nič oproti tomu, čo musíte zvládať vy. Za to vám patrí obrovská poklona. Ten súčasný život má veľa takzvaných celebrít, influencerov, ale oni nie sú žiadni hrdinovia. Skutoční hrdinovia ste vy," povedal a prezradil, že aj v nasledujúcich rokoch bude pokračovať národný projekt "Sme si rovní", ktorý pomáha zdravotným znevýhodnením ľuďom zlepšiť kvalitu života.

Riapoš sa v Paríži predstavil už na svojej ôsmej paralympiáde a získal siedmu medailu. Spolu s Petrom Lovašom si vybojovali zlato vo štvorhre stolných tenistov, ktorá mala na hrách premiéru. "Teším sa, že po covidovom období to boli otvorené hry. Teší ma, že aj keď boli rôzne prognózy a hrozby terorizmu, že organizátori zabezpečili kvalitné a bezpečné hry. Predalo sa viac ako 2,5 milióna vstupeniek a emócia divákov bola asi jeden z najkrajších momentov hier. Francúzi sú skvelí fanúšikovia a aj v stolnotenisovej hale to bolo niečo úžasné, čo človeka nabíja na ďalšie štyri roky. Myslím si, že to bude dozrievať ako víno, tie emócie zostávajú v človeku a majú takú správnu chuť," uviedol.

Slovensko získalo päť medailí, tri zlaté a dve strieborné, oproti predchádzajúcim letným hrám v Tokiu ich bolo o šesť menej. V Paríži sa však zišla väčšia konkurencia a ukázalo sa, že aj šport zdravotne znevýhodnených poriadne napreduje. "Niekomu sa to môže zdať veľa, niekomu málo. Je to realita a už v podstate minulosť. Šport je postavený na niečom, čo sa nedá prognózovať. My s Peťom Lovašom sme napríklad čelili dvom mečbalom a ak by Španieli jeden premenili, tak sme teraz bez medailí v stolnom tenise. Je veľa faktorov, ktoré to ovplyvňujú a treba urobiť všetko, aby sme už na blížiace sa zimné hry vytvorili dobré podmienky pre našich športovcov. Pevne verím, že sa aj parahokejistom podarí udržať v A-kategórii a budú môcť štartovať na hrách v Taliansku," dodal Riapoš.

Jeho kolega zo štvorhry Lovaš bude mať na Paríž skvelé spomienky, keďže pri svojej paralympijskej premiére získal zlato: "Určite je to motivujúce do ďalších tréningov a ďalších súťaží. Pevne verím, že sa mi podarí dostať do Los Angeles, urobím pre to všetko a dúfam, že sa mi tam podarí získať ďalšiu medailu." Radostné momenty prežil aj strelec Radoslav Malenovský, ktorý naopak na medailu z najvyššieho fóra čakal dlhých 16 rokov. "Po tých šestnástich rokoch som cítil, ako mi to veľa ľudí prialo a veľakrát som počul slovo konečne. Tak aj ja hovorím konečne a ďakujem. Na Paríž budem mať jedny z tých najsilnejších spomienok, ktoré som mohol v mojom živote zažiť, a prajem všetkým ostatným športovcom, aby sa im to podarilo," uviedol.