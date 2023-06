Ospravedlňujem sa všetkým, ktorých som sklamal, vraví Dvořák po tretej prehre v UFC

Podľa vlastných slov zápasu obetoval úplne všetko a bol najlepšie pripravený vo svojej kariére. Aj tak to však nevyšlo. Na zmenu súpera týždeň pred súbojom sa pritom český bojovník nevyhovára.

Veľmi ďakujem celému svojmu tímu, ktorý tu so mnou bol a odviedol skvelú prácu – Patrik Kincl, Jan Maršálek a Honza Stach. Svojej rodine, ktorá pre mňa vždy bola a je tým najväčším darom na svete. Mojim sponzorom, pretože bez Vás by moja cesta naozaj nešla. A tiež Vám, priateľom a fanúšikom, ktorí mi fandíte a veríte vo mňa vo všetkých obdobiach mojej športovej kariéry," uviedol Dvořák.

"Mali sme najlepší kemp a nepodcenil som jediný detail v príprave. Drel som každý deň ako kôň a bol som oddaný svojmu snu. Bohužiaľ, napriek všetkému, čo som tomu dal, to bolo málo a súper bol lepší.

Českému reprezentantovi teraz ostáva len dúfať, že mu UFC ponúkne ďalší zápas. Po troch porážkach totiž môže prísť výpoveď.

Ak ponuka príde, Dvořák je odhodlaný nabehnúť späť na vlnu víťazstiev, ktorú držal do roku 2021.

"Dnes som na dne, ale stále verím v to, čo robím. Bezhranične verím svojim snom. Budem ďalej makať, zlepšovať sa, nech to stojí, čo to stojí, a vrátim sa na víťaznú vlnu," zakončil.