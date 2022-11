ONLINE: Petra Vlhová dnes ide slalom v Levi 2022 (sobota, 2. kolo)

Priebežné poradie 1. Katharina Liensbergerová (AUT) 1:53.02 2. Ali Nullmeyerová (CAN) +0.69 3. Katharina Truppeová (AUT) +0.70 4. Marie-Therese Sporerová (AUT) +1.26 5. Jessica Hilzingerová (GER) +1.26 6. Aline Daniothová (SUI) +1.29 7. Katharina Huberová (AUT) +1.32 8. Ava Sunshineová (USA) +1.59 9. Camille Rastová (SUI) +1.63 10. Neja Dvorniková (SLO) +1.74 11. Andrea Filserová (GER) +1.84 12. Franziska Gritschová (AUT) +1.94 13. Nastasia Noensová (FRA) +2.22 14. Amelia Smartová (CAN) +2.74 15. Anna Gulliová (ITA) +18.85

