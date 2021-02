Preteky hrôzy. Vlhová šla po ťažkom páde súperky, výrazne stratila a nebodovala

Prenos

Dnešné SuperG žien sa práve skončilo a poznamenali ho hneď dva veľmi škaredé pády, kde musel zasahovať vrtuľník a jedno skolabovanie na trati, čiže sa skočilo oveľa neskôr, ako bolo naplánované.



Víťazkou týchto pretekov sa stáva prekvapivo talianska reprezentantka Federica Brignoneová, ktorá tak urobila radosť domácim priaznivcom. Druhé miesto napokon berie Lara Gutová-Behramiová zo Švajčiarska, ktorá si dnešným bodovým zápisom poistila zisk malého kryštálového glóbusu za SuperG. Tretie miesto patrí dnes ďalšej Švajčiarke a to Corinne Suterová.



Slovenskej reprezentantke Petre Vlhovej sa dnes nedarilo. Zrejme ju poznamenalo to dlhšie čakanie, kým sa dostala na trať, ktorému predchádzal ten prvý nepríjemný pád. Dnes si Petra žiadne body nepripíše, keďže obsadila konečné 32. miesto!



Budúci víkend sa ženy presúvajú na Slovensko! V Jasnej sa pôjde obrovský slalom a slalom. Veľká škoda, že to musí byť bez divákov, ale veríme, že Petra naplno využije domáce prostredie.



Ďakujem za pozornosť, prajem pekný zvyšok víkendu!

Konečná bodovaná tridsiatka:



1. Federica Brignoneová (ITA) 1:14,61 minuty

2. Lara Gutová-Behramiová (SUI) +0,59

3. Corinne Suterová (SUI) +0,72

4. Elena Curtoniová (ITA) +0,78

5. Francesca Marsagliaová (ITA) +0,83

6. Marta Bassinová (ITA) +0,86

7. Ragnhild Mowinckelová (NOR) +0,90

8. Tamara Tipplerová (AUT) +1,17

9. Tessa Worleyová (FRA) +1,49

10. Alice Robinsonová (NZL) +1,54

10. Breezy Johnsonová (USA) +1,54

12. Christine Scheyerová (AUT) +1,56

13. Michelle Gisinová (SUI) +1,64

14. Wendy Holdenerová (SUI) +1,66

15. Michaela Heiderová (AUT) +1,68

16. Stephanie Venierová (AUT) +1,76

17. Tiffany Gauthierová (FRA) +1,77

18. Roberta Melesiová (ITA) +1,80

19. Jasmine Fluryová (SUI) +1,93

20. Marie-Michéle Gagnonová (CAN) +2,05

21. Cornelia Hütterová (AUT) +2,06

22. Priska Nuferová (SUI) +2,10

23. Ramona Siebenhoferová (AUT) +2,18

24. Kira Weidleová (GER) +2,35

25. Julia Pleškovová (RUS) +2,47

26. Laura Gaucheová (FRA) +2,52

26. Joana Hählenová (SUI) +2,52

28. Jasmina Suterová (SUI) +2,56

29. Maruša Ferková (SLO) +2,60

29. Mirjam Puchnerová (AUT) +2,60

...

32. Petra Vlhová (SVK) +2,66.

SuperG žien práve skončilo!

57 Esther Paslierová z Francúzska prvé kolo nedokončila!

56 Nevena Ignjatovićová zo Srbska dnešné SuperG nedokončila!

55 Estelle Alphandová zo Švédska dnešné SuperG nedokončila!

54 Camille Ceruttiová z Francúzska ide na 39. miesto.

53 Ania Monica Caillová z Rumunska bola zatiaľ najpomalšia, dostáva sa na predbežné 42. miesto.

52 Teresa Runggaldierová z Talianska ide na predbežné 39. miesto.

51 Nadia Delagová z Talianska dnešné SuperG nedokončila!

50 Švédskej reprezentantke Lin Ivarssonovej sa nepdoarilo bodovať, predbežne je na 31. mieste.

49 Na bodový zápis sa dnes môže tešiť aj ruská reprezentantka Julija Pleškovová. Predbežne sa dostáva na 25. miesto a to znamená, že Petra Vlhová je mimo bodovanej tridsiatky.

48 Elvedina Muzaferijaová z Bosny a Hercegoviny sa do cieľa dostala, predbežne je na 38. mieste, teda tom poslednom.

Michaela Heiderová z Rakúska je ďalšou skokankou týchto pretekov! Dostáva sa na 15. miesto a dnes si pripíše pekný bodový zápis.

46 Domáca pretekárka Federica Sosiová dnešné SuperG nedokončila!

45 Noemie Kollyová zo Švajčiarska dnešné SuperG nedokončila!

44 Jej reprezentačná kolegyňa Coralie Frasseová Sombetová dnes bodovať nebude, predbežne je na 34. mieste.

43 Tifany Rouxová z Francúzska dnešné SuperG nedokončila!

42 Poľská reprezentantka Maryna Gąsienicová-Danielová prekvapiť nedokázala, je až na predbežnom 34. mieste.

No a konečne tu máme aj nejakú príjemnejšiu správu! Alice Robinsonová z Nového Zélandu naopak dnes bude na toto SuperG spomínať len v dobrom, po výbornej jazde sa zaradila na delené 10. miesto!

40 Štvrtú desiatku štartovnej listiny uzavrela Rahel Koppová zo Švajčiarska. Do cieľa sa dostala, predbežne je na 31. mieste a dnes bodovať nebude.

39 Katrin Hirtlová-Stanggassingerová z Nemecka dnešné SuperG nedokončila!

38 Isabella Wrightová z USA dnešné SuperG nedokončila!

37 Laurenne Rossová z USA do dnešného SuperG nenastúpila!

36 Patricia Manganová z USA dnešné SuperG nedokončila!

35 Máme tu ďalšieho skona hore. Roberta Melesiová z Talianska ide na predbežné 16. miesto a pripíše si tak slušnú porciu bodov.

34 Jej krajanka však dúfať nemusí. Cornelia Hütterová je na predbežnom 18. mieste a dnes si určite body pripíše.

33 Nadine Festová z Rakúska sa dostáva na predbežné 29. miesto a to je veľmi otázne, či si dnes body pripíše.

32 Uvidíme, či sa bodovať podarí Valérii Grenierovej z Kanady. Predbežne je na 28. mieste a bude teda čakať.

31 Plynulým tempom sa už pokračuje ďalej. Na trať sa dostala rakúska reprezentantka Ramona Siebenhoferová, ktorá je predbežne na 18. mieste a rovnako si dnes body pripíše.

30 Švajčiarska Jasmina Suterová uzavrela tretiu desiatku štartovnej listiny. Po svojej jazde sa zaradila na predbežné 21. miesto, dnes by teda mala bodovať.

29 Laura Pirovanová z Talianska dnešné SuperG nedokončila!

Francúzska reprezentantka Tiffany Gauthierová predviedla veľmi dobrý výkon a dnes so svojou jazdou bude určite spokojná. Predbežne sa dostáva vysoko a to až na 15. miesto!

27 Po nej sa na trať dostala jej krajanka Ilka Štuhecová. V cieli stratila cez 4 sekundy a predbežne je na poslednom klasifikovanom mieste, teda 24. mieste.

26 Dnešné SuperG už znova pokračuje ďalej, nevieme vám poskytnúť bližšie informácie, čo sa presne stalo. Svoju jazdu už absolvovala Maruša Ferková zo Slovinska, predbežne je na 20. mieste.

Nemáme zatiaľ žiadne bližšie informácie, o koho ide. Mal by to byť niekto, kto pomáha na trati. Verme, že bude aj on v poriadku, zatiaľ je SuperG už po tretíkrát prerušené.

To snáď nie je pravda! Čo sa to dnes deje. Opäť je pretek prerušený, niekto skolaboval na trati a zostal ležať na zemi.

Jasmine Fluryová zo Švajčiarska nemohla dokončiť svoju jazdu, bola zastavená v strede trate a je vyvesená žtlá vlajka! Zatiaľ nevieme, čo sa deje.

24 Jej reprezentačná kolegyňa Ariane Rädlerová mala veľmi dobrý úvod trate, ale záver jej nevyšiel a napokon ide až za svoju krajanku. Ten kritický úsek dnes robí problémy.

23 Ako ďalšia sa dostala na trať Mirjam Puchnerová z Rakúska. Ani ona nijak výrazne neprekvapila, predbežne je na 20. mieste, zatiaľ má najhorší čas zo všetkých.

22 Už sa môže pokračovať ďalej a veríme, že už žiadny hrozný pád nenastane. Na trať sa dostala Laura Gaucheová z Francúzska, po svojej jazde sa zaradila v cieli na predbežné 18. miesto, ktoré je delené.

Vyzerá to, že SuperG bude čoskoro po druhýkrát reštartované.

Rosina Schneebergerová je už pripravená na transport do nemocnice, na trati prebehlo to základné prvotné ošetrenie. Čaká sa už na vrtuľník, ten je dnes v plnom pracovnom zaťažení.

Stále je SuperG prerušená, čaká sa, kým Schneebergerovú naložia do vrtuľníka. Je teda jasné, že dnešné SuperG skončí ďaleko neskôr, ako by sa malo. To je však v týchto chvíľach nepodstatné.

Je tu teda ďalší silný moment, ktorý otriasol týmito pretekmi. Vidíme aj riaditeľa pretekov Petra Gerdola, ktorý rovnako ako všetci nebude na dnešok príjemne spomínať.

Rakúsku reprezentantku už ošetrujú za veľkého kriku od bolesti. Ach, dnes to nie je také SuperG, aké by sme chceli. Vidíme takéto nepekné pohľady a zostáva len veriť, že obe reprezentantky budú v poriadku.

Nejdeme ani hodnotiť, či to bolo rovnaké ako u Lieovej, alebo podobné. Proste je to ďalší nepríjemný pád a vyzerá to, že vrtuľník bude opäť v pohotovosti. Znova si tak zrejme počkáme, kým sa preteky reštartujú, ale naozaj to podstatné je, aby Schneebergerová a Lieová boli zdravotne v poriadku.

Tak to čo sa dnes deje? Ďalší nepríjemný pád na trati a ten sa nevyhol Rosine Schneebergerovej z Rakúska, ktorá rovnako skončila po nepríjemnom páde a pár metrov sa kotúľala dole. Aj tu sme počuli veľký krik bolesti, dnes je to nejaké zakliate.

Aj Schneebergerovej prajeme skoré uzdravenie! Opäť sa SuperG musí prerušiť.



Aj Schneebergerovej prajeme skoré uzdravenie! Opäť sa SuperG musí prerušiť.

Nešťastný pád Lieovej nám predlžuje časovo tieto preteky. Zatiaľ odjazdilo 20 pretekárok a medzi nimi bola aj Petra Vlhová. Tá dnes neznamená žiadny dobrý výsledok, zatiaľ je až na 19. mieste a je otázne, či vôbec bude bodovať.

Predbežné poradie (20/57):



1. Federica Brignoneová (ITA)

2. Lara Gutová-Behramiová (SUI)

3. Corinne Suterová (SUI)

...

19. Petra Vlhová (SVK)

Nasleduje krátka prestávka!

20 Druhú desiatku štartovnej listiny nám uzavrela Kira Weidleová z Nemecka, teda včerajšia tretia žena v zjazde. Jej výkony stále gradujú a postupne zbiera cenné skalpy. V cieli stratila cez 2 sekundy a predbežne je na 17. mieste, SuperG jej ešte nejde tak ako by chcela.

19 Až tri Švajčiarsky išli teraz za sebou. Tá tretia je Priska Nuferová, ktorá pred šampionátom zaznamenávala veľmi dobré výsledky. Dnes má za sebou nie zrovna vydarené preteky, predbežne ide na 16. miesto.

18 Švajčiarska výprava je dnes veľmi početná, na trať sa teraz dostala Joana Hählenová. Úvod trate mala zvládnutý, ale ten kritický úsek jej nevyšiel a po tomto zaváhaní ide na predbežné 16. miesto, čím odsúva našu reprezentantku.

17 Medzi popredné mená dnešných pretekov ešte patrila aj švajčiarska reprezentantka Michelle Gisinová, ktorá je rovnako v hre o glóbusy. Ani ona však nemá za sebou vydarenú jazdu, obluky neboli čisté a v cieli to stačí na predbežné 12. miesto, tak zdolala svoju krajanku Holdenerovú a aj našu Vlhovú.

16 Po našej reprezentantke sa na trať dostala Stephanie Venierová z Rakúska. V cieli je napokon pred našou reprezentantkou a to na 13. mieste, ani z jej strany to nebola ideálna jazda.

15 Slovenská reprezentantka začala prvý úsek nádejne, ale ďalej spravila hrubú chybu a nezvládla ani ten veľmi dôležitý úsek. Jej strata postupne narastala až do cieľa a po nie celkom vydarenej jazde stratila v cieli 2.66 sekundy a predbežne je až na 14. mieste. Treba športovo uznať, dnes to nebola ideálna jazda od našej reprezentantky, ale ovplyvnilo ju viacero faktorov a ťažko to tak hodnotiť.

15 A už dávajme pozor! Petra Vlhová je na štarte, držíme palce!

14 Už sa môže pokračovať v pretekoch ďalej, aj keď určite budú mať pretekárky v hlavách tú nešťastnú udalosť. Tessa Worleyová z Francúzska začala veľmi zle a vyzeralo to, že vypadne z trate. Do cieľa napokon dorazila so stratou 1.49 sekundy a predbežne je na 9. mieste.

Kajsa Vickhoff Lieová je už vo vrtuľníku. Želáme skoré uzdravenie tejto nórskej reprezentantke, čoskoro budú preteky reštartované.

Už vidno, ako sa do vzduchu dostal vrtuľník a ten prevezie nórsku reprezentantku do nemocnice.

Stále prebieha ošetrenie Lieovej a čaká sa na príchod vrtuľníka. Teraz asi aj šport ako taký musí ísť bokom, to čo zažíva Nórka musí byť niečo hrozné.

Nuž, stále ešte nórsku reprezentantku vidíme pri ochrannej bariére a v opatere zdravotníkov. Videli sme už pokyny pre vrtuľník. Aj opakované závery ukázali, čo to bol za nepríjemný pád a veru, nie každému sa na to dalo pozerať.

Na trati sú prítomní azda všetci záchranári, čo tam majú byť. Takisto na to dozerá aj riaditeľ preteku a chystá sa presunutie Lieovej do toho ochranného prenosného vaku a prebehne transport do nemocnice.

Pretek je pochopiteľne prerušený. Tak toto bola strašne škaredý pád, vidno ako sú všetci na trati z toho v šoku. Už ju tam strihajú z tej bariéry, pravdepodobne príde aj vrtuľník. Dodám to ešte raz, prajeme skoré uzdravenie!

13 ONLINE: Petra Vlhová dnes - super-G vo Val di Fassa (zjazdové lyžovanie) | Sportnet.sk Aj Nórsko poslalo na trať svojho ďalšieho zástupcu. Kajsa Vickhoff Lieová ešte patrí medzi talentované lyžiarky, ale SuperG nie je jej špecialitou.



Tak toto je nepríjemný moment! Nórka nešťastne vyletela do ochrannej bariéry a tam sa zamotala. Uf, toto je škaredý obrázok, odnieslo si to koleno, ten krik musel byť počuť až dole do cieľa. Prajeme Lieovej skoré uzdravenie, veríme že to zvládne. Už sa chystá transport do nemocnice.

12 Ďalej sa nám na trati predstavila druhá rakúska reprezentantka a tou je Christine Scheyerová. Nezačala však ideálne a medzičasy mala najslabšie. Do cieľa sa jej to napokon nepodarilo vylepšiť a predbežne je na 10. mieste.

11 Po krátkej prestávke sa na trať dostala ďalšia domáca reprezentantka Marta Bassinová. Táto pretekárka bojuje o malý kryštálový glóbus v obrovskom slalome. Bassinová začala ideálne, ale stred trate, ktorý je ten rozhodujúci nezvládla tak ako mala. V cieli je z toho až predbežné 6. miesto.

Predbežné poradie (10/57):



1. Federica Brignoneová (ITA)

2. Lara Gutová-Behramiová (SUI)

3. Corinne Suterová (SUI)



Napokon je tu dnes menšie prekvapenie, Lara Gutová-Behramiová nebude víťazkou tohto preteku. Na zisk malého kryštálového glóbusu však potrebovala 6 bodov, ktoré určite získane a tak je už prakticky rozhodnuté, že celkovou víťazkou SuperG v tejto sezóne bude táto Švajčiarka.

Nasleduje krátka prestávka!

10 No a prvú desiatku štartovnej listiny uzavrela domáca reprezentantka Elena Curtoniová. Nezačala ideálne a nevyhla sa menším chybám, čo je vyviedlo z línie. Ani ona svoju krajanku Brignoneovú nezdolala, predbežne je na 4. mieste.

9 Obhajkyňou malého kryštálového glóbusu v tejto sezóne je Corinne Suterová. Čerstvá šampiónka v zjazde začala pomalšie, jej strata mierne narastala aj na ďalších medzičasoch a v cieli je až na predbežnom 3. mieste, zrejme nebude spokojná a ešte si počká, či to dnes postačí na pódium.

8 Ďalej budeme sledovať ďalšie dve reprezentantky Švajčiarska. Wendy Holdenerová už na druhom medzičase po výraznej chybe nabrala veľkú stratu a nemala šancu ohroziť pódiové umiestnenia. V cieli to napokon stačí na predbežné 7. miesto.

7 Štartovné číslo 7 už tradične patrí hlavej favoritke kĺzavých disciplín a to Lare Gutovej-Behramiovej, ktorá má už prakticky jeden malý glóbus vo vrecku! Úvod táto Švajčiarka nemala ideálny a bola prekvapivo v červených číslach a v cieli je pomalšia o 59 stotín sekundy a je predbežne druhá! No, toto je dnes prekvapenie, Gutová-Behramiová dnes nezvíťazí a pretrhla sa tak jej šnúra víťazstiev!

6 Ragnhild Mowinckelová z Nórska patrí stále ešte vychádzajúce popredné mená alpského lyžovania. V tejto sezóne už dokázala prekvapiť viacerými dobrými umiestneniami, dnes však prekvapiť nedokázala, v cieli sa zaradila na predbežné 3. miesto, čo však je celkom dobré.

5 Po nej sa na trať dostala jej krajanka Federica Brignoneová. Tá má troška horšie obdobie za sebou a táto sezóna je pre ňu nevydarená. Medzi popredné mená SuperG nepatrí, ale začala svoju jazdu veľmi dobre a držala si svoju rýchlosť a náskok až do cieľa, kde napokon zdolala svoju kolegyňu o 83 stotín! No, Brignoneová môže byť veľmi spokojná a určite si napravila chuť.

4 Domáca krajina mala na trati svoju prvú zástupkyňu a tou je Francesca Marsagliaová. Tá už ide svoju desiatu sezónu v SP, čiže patrí medzi skúsené lyžiarky. Úvod trate nemala najlepší, kritický úsek však zvládla čisto a napokon zdoláva Tipplerovú o 34 stotín!

3 Prvá Rakúšanka na trati a tou je Tamara Tipplerová. Aj ona dnes patrí medzi popredné mená tohto preteku a určite mala šancu zaútočiť na stupne víťazov. Úvod trate išla dobre a držala sa v zelených číslach a Američanku zdolala o 37 stotín!

2 Aj druhá pretekárka na trati je zo zámoria. Breezy Johnsonová z USA včera nešťastne vypadla a tak to chcela dnes odčiniť. Jej špecialistkou hlavne na zjazd, v SuperG však vie trocha zamiešať kartami. V strede trate skresala stratu a naopak výrazný náskok nabrala. V cieli je rýchlejšia o 51 stotín sekundy a predbežne je prvá.

1 Dnešný pretek otvorila Marie-Michéle Gagnonová z Kanady. Oproti včerajšku je trať kratšia o 600 metrov, kanadská reprezentantka nezačala svoju jazdu ideálne a nepredviedla čistú jazdu. Do cieľa dorazila s časom 1:16.66 a uvidíme, ako budú reagovať jej súperky.

SuperG žien sa práve začalo!

Na štarte v talianskom Val di Fassa je už všetko pripravené. Čoskoro sa teda môže začať, prajem príjemný športový zážitok!

Prajem príjemné nedeľné dopoludnie všetkým fanúšikom alpského lyžovania. V talianskom Val di Fassa sa aj v nedeľu uskutoční jedna kĺzavá disciplína a tým sa uzavrie táto časť SP v Taliansku a bude sa pokračovať ďalej.



Po dvoch zjazdoch, ktoré ovládla švajčiarska reprezentantka Lara Gutová-Behramiová je na programe SuperG no a aj v ňom bude veľkou favoritkou táto lyžiarka. Sú tu však aj ďalšie výrazné mená, ktoré môže zaútočiť na stupeň víťazov a to aj určite naša reprezentantka Petra Vlhová, ktorá v poslednom SuperG v SP obsadila druhé miesto a momentálne so Švajčiarskou súperia o veľký kryštálový glóbus, zatiaľ je na prvom mieste celkového poradia Gutová-Behramiová ale vieme, že záver sezóny je čo sa týka pretekov lepšie postavený práve pre našu reprezentantku.



Dnes sa predstaví celkovo 57 reprezentantiek, Petre Vlhovej patrí štartovné číslo 15. Zatiaľ si prezrite štartovnú listinu, krátko pred začiatok sa opäť prihlásime.

Štartová listina:



1. Marie-Michéle Gagnonová (CAN)

2. Breezy Johnsonová (USA)

3. Tamara Tipplerová (AUT)

4. Francesca Marsagliaová (ITA)

5. Federica Brignoneová (ITA)

6. Ragnhild Mowinckelová (NOR)

7. Lara Gutová-Behramiová (SUI)

8. Wendy Holdenerová (SUI)

9. Corinne Suterová (SUI)

10. Elena Curtoniová (ITA)

11. Marta Bassinová (ITA)

12. Christine Scheyerová (AUT)

13. Kajsa Vickhoff Lieová (NOR)

14. Tessa Worleyová (FRA)

15. Petra Vlhová (SVK)

16. Stephanie Venierová (AUT)

17. Michelle Gisinová (SUI)

18. Joana Hählenová (SUI)

19. Priska Nuferová (SUI)

20. Kira Weidleová (GER)

21. Rosina Schneebergerová (AUT)

22. Laura Gaucheová (FRA)

23. Mirjam Puchnerová (AUT)

24. Ariane Rädlerová (AUT)

25. Jasmine Fluryová (SUI)

26. Maruša Ferková (SLO)

27. Ilka Štuhecová (SLO)

28. Tiffany Gauthierová (FRA)

29. Laura Pirovanová (ITA)

30. Jasmina Suterová (SUI)

31. Ramona Siebenhoferová (AUT)

32. Valérie Grenierová (CAN)

33. Nadine Festová (AUT)

34. Cornelia Hütterová (AUT)

35. Roberta Melesiová (ITA)

36. Patricia Manganová (USA)

37. Laurenne Rossová (USA)

38. Isabella Wrightová (USA)

39. Katrin Hirtlová-Stanggassingerová (GER)

40. Rahel Koppová (SUI)

41. Alice Robinsonová (NZL)

42. Maryna Gąsienicová-Danielová (POL)

43. Tifany Rouxová (FRA)

44. Coralie Frasseová Sombetová (FRA)

45. Noemie Kollyová (SUI)

46. Federica Sosiová (ITA)

47. Michaela Heiderová (AUT)

48. Elvedina Muzaferijaová (BIH)

49. Julija Pleškovová (RUS)

50. Lin Ivarssonová (SWE)

51. Nadia Delagová (ITA)

52. Teresa Runggaldierová (ITA)

53. Ania Monica Caillová (ROU)

54. Camille Ceruttiová (FRA)

55. Estelle Alphandová (SWE)

56. Nevena Ignjatovićová (SRB)

57. Esther Paslierová (FRA)

Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní tohto online textového prenosu. V ňom sa spoločne zameriame na SuperG žien, ktorý sa začne o 11:00.



Po MS už opäť pokračuje SP, ktorého čaká jeho vyvrcholenie a tak sa dramatizuje aj boj o kryštálový glóbus, či už veľký, alebo malý. V Taliansku aj po MS ešte pokračuje dianie SP, piatok a sobota patria zjazdu a v nedeľu sa ide SuperG a všetky tri podujatia sú aj s účasťou našej reprezentantky Petry Vlhovej.



Piatočný zjazd ovládla Lara Gutová-Behramiová zo Švajčiarska a vďaka tomu sa stala novou predbežnou líderkou SP. Svoj triumf následne zopakovala aj v sobotu a tak zvýšila svoj náskok.



Petra Vlhová v piatok obsadila delené 9. miesto, v sobotu sa umiestnila na 12. mieste. V SuperG potrebuje získať ďalšie dôležité body a následne sa sústrediť na slalomový záver sezóny.



Ako dopadne SuperG? Sledujte náš online prenos!