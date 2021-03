Vlhová v Jasnej nestačila iba na Shiffrinovú, v slalome získala dôležité body

Prenos

Napokon to podľa očakávania bolo výborné a dramatické druhé kolo. Všetky favoritky siahli na dno svojich síl a do svojich jázd v druhom kole dali všetko. Napokon Petra Vlhová nepotvrdila prvé miesto z prvého kola, keďže Mikaela Shiffrinová ju zdolala o 34 stotín, ale je z toho výborné druhé miesto a slušná porcia bodov, ktoré potrebuje do boja o veľký kryštálový glóbus a aj malý kryštálový glóbus. Tretie miesto berie dnes Wendy Holdenerová zo Švajčiarska, ktorá takisto predviedla výborný výkon, ale Američanka predviedla v druhom kole fantastickú jazdu hlavne v závere.



Martina Dubovcová, ktorá reprezentuje Česko dnes takisto zaznamenáva výborný výsledok. Obsadila konečnú 8. priečku a to je najlepší výsledok pre túto pretekárku v jej kariére.



Program v Jasnej pokračuje aj zajtra. Pôjde sa obrovský slalom a znova sa môžme tešiť aj na Petru Vlhovú a ostatné pretekárky. Zajtrajší obrovský slalom sa začína o 9:30 prvým kolom a druhé je na programe o 12:30. Z oboch vám samozrejme ponúkneme náš online prenos!



Dnes ešte môžte spolu s nami sledovať biatlonový šprint mužov, ktorý sa začína o 15:40. Ďakujem za pozornosť a prajem peknú sobotu!

Druhé kolo slalomu žien sa práve skončilo!

1 ONLINE: Petra Vlhová dnes - slalom, 2. kolo (Jasná 2021) | Sportnet.sk Slovenská reprezentantka nemala tak ideálny štart a prišla tam aj menšia chyba. Bol to však súboj až do konca po cieľovú čiaru, ale Petra Vlhová napokon Shiffrinovú nezdoláva a bude dnes na výbornom druhom mieste!

1 ONLINE: Petra Vlhová dnes - slalom, 2. kolo (Jasná 2021) | Sportnet.sk Petra Vlhová je už na štarte! Držíme palce, aby doma vyhrala tento slalom!

2 ONLINE: Petra Vlhová dnes - slalom, 2. kolo (Jasná 2021) | Sportnet.sk Mikaela Shiffrinová z USA takisto nič nepodcenila a odštartovala výborne! Ale v strede trate troška stratila tempo, ubrala z agresivity a bol to tesný súboj až do cieľa. Napokon zdoláva Holdenerovú o 52 stotín a je zatiaľ prvá. Zostane tam alebo nie?

3 ONLINE: Petra Vlhová dnes - slalom, 2. kolo (Jasná 2021) | Sportnet.sk Tretia po prvom kole bola Wendy Holdenerová zo Švajčiarska. Túto sezónu ešte čaká na svoje prvé víťazstvo v SP, začala veľmi dobre a najrýchlejšie zo všetkých. Švajčiarka išla lepšie ako rakúska súperka a v Jasnej bude na pódium! Zatiaľ je prvá a najhoršie bude tretia, bude mať opäť pekné spomienky na Slovensko!

4 ONLINE: Petra Vlhová dnes - slalom, 2. kolo (Jasná 2021) | Sportnet.sk Majsterka sveta Katharina Liensbergerová z Rakúska už absolvovala svoju jazdu v druhom kole a útočí na pódium! Od úvodu držala zelené čísla a zdoláva v cieli Gisinovú o 80 stotín a zaznamenáva najrýchlejšiu jazdu v druhom kole!

5 ONLINE: Petra Vlhová dnes - slalom, 2. kolo (Jasná 2021) | Sportnet.sk A je tu najlepšia päťka po prvom kole. Zahájila ju Michelle Gisinová zo Švajčiarska, ktorá išla naozaj veľmi dobre a držala si svoj náskok, ktorý v závere ešte aj navýšila a je novou líderkou! Minimálne piate miesto má už zaručené, vidno veľkú spokojnosť!

6 Veľké prekvapenie prvého kola je Paula Moltzanová z USA, ktorá skončila na 6. mieste! Darí sa jej hlavne v paralelných disciplínach a tak je toto vysoké umiestnenie určite prekvapením. V úvode trate teraz prišli dve chyby a v cieli sa zaradila na predbežné 8. miesto, takže v druhom kole už neprekvapila.

7 Ďalej sa predstavila jej krajanka Chiara Mairová. Po štarte bola veľmi aktívna, ale v strede trate začala chybovať a jej strata narastala. V cieli sa zaradila až na 13. miesto, toto je nevydarené druhé kolo.

8 Po krátkej pauze sa na trať dostala Katharina Huberová, ale je tu tretí špicár v druhom kole! Veľká sklamanie na tvári rakúskej reprezentnatky.

Nasleduje krátka prestávka!

9 ONLINE: Petra Vlhová dnes - slalom, 2. kolo (Jasná 2021) | Sportnet.sk V prvom kole sa určite darilo slovenskej rodáčke reprezentujúcej Česko Martine Dubovskej! Martina začala aktívne a bol to veľký boj až do cieľa, napokon je na predbežnom 3. mieste, horšia ako jedenásta nebude a to je výborný výsledok pre túto pretekárku!

10 No a prvú desiatku po prvom kole uzatvárala Mélanie Meillardová zo Švajčiarska. Na trať v druhom kole išla s náskokom 17 stotín, ale už od druhého medzičasu začala strácať. K tretiemu ani neprišla, je tu špicár!

11 Vydarené prvé kolo mala Franziska Gritschová z Rakúska. Svoju jazdu v druhom kole však nezačala ideálne a už od druhého medzičasu výrazne strácala. Zatiaľ sa dostáva na predbežné 13. miesto, vidno sklamanie na jej geste.

12 ONLINE: Petra Vlhová dnes - slalom, 2. kolo (Jasná 2021) | Sportnet.sk Slovinsko má v druhom kole ešte jedného zástupcu. Ana Buciková začala svoju jazdu veľmi dobre a náskok si udržala až do cieľa! Napokon je rýchlejšia o 25 stotín a ide na prvé miesto, veľká spokojnosť tejto reprezentantky!

13 Najväčšia skokanka prvého kola bola Jessica Hilzingerová z Nemecka, ktorá sa so štartovným číslom 31 dostala na 13. mieste. Táto pretekárka mala štart veľmi dobrý, zvládla aj strednú pasáž, ale jej náskok sa tam zmenšil. Záver úplne pokazila a predbežne je až na 10. mieste.

14 V prvom kole príjemne prekvapila švédska reprezentantka Sara Hectorová, ktorá nepatrí medzi popredné mená slalomu. Začala menším zaváhaním a napokon je na predbežnom 4. mieste.

15 Ďalšiu pätnástku otvorila najlepšia Talianka po prvom kole bola Federica Brignoneová, ktorá bude patriť medzi hlavné favoritky v zajtrajšom obrovskom slalome. Dnes však aspoň skúsila trať, predbežne je na 5. mieste a získane body.

Nasleduje krátka prestávka!

16 Kanada mala ešte jedného zástupcu v druhom kole. Laurence St. Germainová sa v posledných pretekoch dokázala umiestniť v prvej desiatke. Od tretieho medzičasu strácala a zatiaľ ide na tretie miesto. V prvej desiatke tak dnes nebude.

17 Lena Dürrová z Nemecka začala veľmi dobre a prvú polovicu trate mala zelené čísla. Potom však po nevydarenom závere strata narástla a predbežne je na treťom mieste. Škoda, vyzeralo to veľmi nádejne.

18 Druhou Taliankou v druhom kole je Irene Curtoniová. Skúsená pretekárka išla odvážne svoju jazdu a vyhla sa vážnejším chybám. Po nevydarenom závere trate je z toho až predbežné 4. miesto.

19 Na trať sa tak dostala druhá Švédka a to Emelie Wikströmová. Tá mala vydarený záver trate a napokon sa dostáva na predbežné tretie miesto a vidno, že je spokojná.

20 Rakúska reprezentantka Katharina Truppeová napokon do druhého kola nezasiahne!

21 Andreja Slokarová zo Slovinska ukázala výbornú formu na svetom šampionáte, patrí medzi pretekárky, ktoré majú lepšie druhé kolá. Až do cieľa to bol tesný súboj, napokon ide na druhé miesto a Rastová klesá na tretie.

22 ONLINE: Petra Vlhová dnes - slalom, 2. kolo (Jasná 2021) | Sportnet.sk Taliansko má v druhom kole troch zástupcov. Ako prvá sa na trať dostala Martina Peterliniová, ktorá začala veľmi dobre. Zelené čísla si držala až do cieľa a tak zosadila Rastovú z líderskej pozície, keď ju zdolala o 1 sekundy a neskrýva svoju radosť!

23 Do druhého kola sa dostala aj držiteľka medaile z OH 2018 a to rakúska reprezentantka Katharina Gallhuberová. Jej jazda v druhom kole je zatiaľ tá najhoršia a je z toho len predbežné siedme miesto.

24 Po nej sa na trati predstavila francúzska reprezentantka Nastasia Noensová. Ten svoj náskok z prvého kola si udržala len po druhý medzičas. Napokon bola pomalšia o 12 stotín a Rastová sa stále drží na prvom mieste a posúva sa v konečnom poradí vyššie.

25 Nevydarené prvé kolo to bolo v podaní Erin Mielzynskej z Kanady. Skončila po prvom kole na 25. mieste a tak sme už mohli sledovať jej jazdu v druhom kole. Skúsená pretekárka od strede trate začala výraznejšie strácať a napokon je až na 4. mieste, na slalom v Jasnej asi nebude spomínať najlepšie.

26 S vysokým štartovným číslom sa do druhého kola dostala Charlie Guestová z Veľkej Británie. Prostredie v Jasnej tu pozná, pred dvoma rokmi tu na európskom šampionáte obsadila druhé miesto. Teraz jej po druhom kole patrí tretie miesto a dnes bude bodovať, s čím je určite spokojná.

27 Aj Švédsko má početnejšie zastúpenie v druhom kole. Svoju jazdu v druhom kole však Charlotta Säfvenbergová nedokončila, bol to špicar.

28 Kanada má v druhom kole až trojnásobné zastúpenie. Ako prvá sa teraz dostala na trať Ali Nullmeyerová, ktorá išla úvod trate veľmi dobre a držala zelené čísla. Napokon však začala strácať a v cieli to stačí na predbežné 2. miesto za Rastovou.

29 Nórkam sa v prvom kole vôbec nedarilo. Jedinou zástupkyňou tejto krajiny v druhom kole je Thea Louise Stjernesundová. Napokon nezdolala Rastovú a zaznamenáva aj horší čas v druhom kole oproti prvému.

30 Druhé kolo slalomu v Jasnej nám odštartovala juniorská majsterka sveta Camille Rastová zo Švajčiarska. Zatiaľ sa hľadá v seriály SP, v druhom kole má čas 53.78.

Druhé kolo slalomu žien sa práve začalo!

V Jasnej je už všetko pripravené na štart druhého kola dnešného slalomu. Verme, že to bude zaujímavé a dramatické a s tou správnou bodkou pre Slovensko! Prajem príjemný športový zážitok!

Prajem príjemné športové popoludnie všetkým fanúšikom alpského lyžovania a slovenského športu! Jasná hostí tento víkend dianie SP, sobota patrí slalomu a prvé kolo už úspešne prebehlo. Jej víťazkou sa stala naša reprezentantka Petra Vlhová! Pred druhou Shiffrinovou má náskok 27 stotín a pred treťou Holdenerovou 40 stotín. Bude to tak ešte veľmi dramatické a určite ešte môže niekto v druhom kole prekvapiť.



Samozrejme držíme palce našej reprezentantke, aby sa stala dnešnou víťazkou!

Poradie po prvom kole:



1. Petra Vlhová (SVK) 51,64 s

2. Mikaela Shiffrinová (USA) +0,27 s

3. Wendy Holdenerová (SUI) +0,40

4. Katharina Liensbergerová (AUT) +0,91

5. Michelle Gisinová (SUI) +1,29

6. Paula Moltzanová (USA) +1,72

7. Chiara Mairová (AUT) +1,82

8. Katharina Huberová (AUT) +1,93

9. Martina Dubovská (CZE) +1,98

10. Mélanie Meillardová (SUI) +2,05

11. Franziska Gritschová (AUT) +2,11

12. Ana Buciková (SLO) +2,22

13. Jessica Hilzingerová (GER) +2,25

14. Sara Hectorová (SWE) +2,33

15. Federica Brignoneová (ITA) +2,37

16. Laurence St. Germainová (CAN) +2,38

17. Lena Dürrová (GER) +2,42

18. Irene Curtoniová (ITA) +2,58

19. Emelie Wikströmová (SWE) +2,59

20. Katharina Truppeová (AUT) +2,68

21. Andreja Slokarová (SLO) +2,70

22. Martina Peterliniová (ITA) +2,71

23. Katharina Gallhuberová (AUT) +2,75

24. Nastasia Noensová (FRA) +2,81

25. Erin Mielzynská (CAN) +2,90

26. Charlie Guestová (GBR) +2,94

27. Charlotta Säfvenbergová (SWE) +2,96

28. Ali Nullmeyerová (CAN) +3,10

29. Thea Louise Stjernesundová (NOR) +3,15

30. Camille Rastová (SUI) +3,18

...

48. Gabriela Capová (CZE) +4,19

Petra Hromcová (SVK) DNF

Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní tohto online textového prenosu. V ňom sa spoločne zameriame na slalom žien, druhé kolo je na programe o 12:30.



Svetový pohár v alpskom lyžovaní pokračuje ďalej. Ženy sa presúvajú na Slovensko! Tento rok sa do kalendára SP zaradila aj Jasná a tak Petra Vlhová bude v domácom prostredí bojovať o veľmi dôležité body do celkového poradia a do poradia v slalome. Pôvodne sa mal ísť v sobotu obrovský slalom a v nedeľu potom slalom, ale kvôli predpovedi počasia došlo k výmene.



Minulý týždeň sa v Taliansko išli dva zjazdy a jeden SuperG. Teda disciplíny, v ktorých naša reprezentantka nepatrí medzi hlavné favoritky, ale vie tam získať určitú porciu bodov. V tom prvom zjazde obsadila Petra delené 9. miesto, v tom druhom skončila na 12. miesto. Nedeľné SuperG poznamenali dva nepríjemné pády a v oboch prípadoch sa museli preteky prerušiť a zasahoval aj vrtuľník. Našej reprezentantke SuperG vôbec nevyšlo, keď skončila mimo bodovanej tridsiatky.



Momentálne je líderkou predbežného celkového poradia Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová, ktorá minulý týždeň získala malý kryštálový glóbus v SuperG má na svojom konte 1227 bodov. Petra Vlhová má momentálne na svojom konte 1040 bodov a tak potrebuje v domácom prostredí triumfovať.



Na našu reprezentantku je určite vyvíjaný veľký tlak. Stále je v hre o veľký kryštálový glóbus, ale aj o malý za slalom. Oproti svojim súperkám má však veľkú výhodu, keďže trať v Jasnej pozná ideálne. Veľká škoda, že momentálna situácia nedovoľuje divákom prísť priamo na trať, aby Petru povzbudili. Všetci jej však budeme držať palce, aby tento víkend v Jasnej bol pre našu reprezentantku ideálny. Sledujte náš online prenos!