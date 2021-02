ONLINE: Vlhová nemá čo stratiť, útočí z jedenásteho miesta po úvodnom kole

Po krátkej prestávke sa na trať v druhom kole dostala Marta Bassinová. Jej jazda v prvom kole bola určite sklamaním a v druhom kole tak musela už riskovať. Bola to agresívna jazda od úvodu, ale prišlo jedno/dve zaváhania a to ju stálo napokon lepší čas. Zatiaľ je na líderskej pozícii, ale mohlo to byť zrejme aj lepšie!

ONLINE: Petra Vlhová dnes - obrovský slalom na MS v lyžovaní (2. kolo) LIVE | sportnet.sme.sk Po krátkej prestávke sa na trať v druhom kole dostala Marta Bassinová. Jej jazda v prvom kole bola určite sklamaním a v druhom kole tak musela už riskovať. Bola to agresívna jazda od úvodu, ale prišlo jedno/dve zaváhania a to ju stálo napokon lepší čas. Zatiaľ je na líderskej pozícii, ale mohlo to byť zrejme aj lepšie!

Predbežné poradie (15/30): 1. Coralie Frasseová Sombetová (FRA) 2:33,51 2. Tina Robniková (SLO) +0,50 3. Alexandra Tilleyová (GBR) +1,21 4. Corinne Suterová (SUI) +1,29 5. Magdalena Luczaková (POL) +1,57 6. Andrea Filserová (GER) +1,58 7. Neja Dvorniková (SLO) +2,05 8. Mina Fürst Holtmannová (NOR) +2,48 9. Cassidy Grayová (CAN) +2,75 10. Estelle Alphandová (SWE) +2,87 11. Leona Popovićová (CRO) +3,02 12. Laura Pirovanová (ITA) +3,66

Slovinsko má v druhom kole troch svojich zástupcov. Druhou z nich je Tina Robniková. Vyzeralo to celkom nájdene na prvé miesto, ale po nevydarenom závere to stačí na predbežné 2. miesto.

