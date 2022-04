ONLINE: HK Nitra - HKM Zvolen dnes (semifinále, play off, 6. zápas)

V šiestom semifinálovom stretnutí Kaufland Play off Tipos extraligy sa v Nitra aréne predstavia hráči HKM Zvolen. Nitra má po sobotnej výhre 5:2 na ľade Zvolena finálový postupový mečbal. Kameň víťazstva položili Corgoni v úvode druhej tretiny, kedy po góloch Krivošíka a premenenom trestnom strieľaní Bučeka, vyhrávala Nitra už 4:0. Zvolen po dvoch góloch Saracina znížil, avšak pri hre bez brankára strelil piaty gól Corgoňov Buncis. Opäť sa potvrdilo, že ani jedno mužstvo v tejto sérii nevyhralo dva zápasy po sebe. V sobotu sa zrušila aj séria Zvolena, v ktorej vždy keď strelil gól Saracino, Zvolenčania zápas zakaždým doviedli do víťazného konca. Či sa potvrdí séria, v ktorej obe mužstvá striedajú semifinálové výhry ako na hojdačke alebo Nitra vyhrá dva zápasy po sebe a postúpi do finále, sa dozviete aj z nášho prenosu.