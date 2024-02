ONLINE: HC 19 Humenné - HC Mikron Nové Zámky dnes, Tipos extraliga LIVE (46. kolo)

Vážení hokejoví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 46. kola Tipos extraligy medzi Humenným a Novými Zámkami.



HC 19 Humenné



Zemplínčania chcú naháňať Novozámčanov do posledného kola. Priama konfrontácia pod Vihorlatom bude do istej miery kľúčová, ak ju zvládnu. Nováčik stráca deväť bodov, v hre je ešte pätnásť. Keď chce Humenné stále bojovať o najvyššiu súťaž, musí bezpodmienečne zvíťaziť.



HC MIKRON Nové Zámky



Hostia sú na tom lepšie ako východniari, no určite pociťujú tlak z najbližšieho stretnutia. Uvedomujú si jeho dôležitosť. Ak Novozámčania uspejú na ďalekom východe, sú zachránení.