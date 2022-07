ONLINE: Draft NHL 2022 dnes pokračuje. Uspejú ďalší Slováci? (Adam Sýkora, Servác Petrovský)

Slovensko sa zobúdza do krásneho a úspešného hokejového rána. Juraj Slafkovský je draftovou jednotkou, siahol po ňom Montreal. Dvojkou je Šimon Nemec, ktorý putuje do New Jersey. Draftovaný bol v prvom kole aj tretí Slovák, z 26. miesta si Montreal vybral Filipa Mešára.

