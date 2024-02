ONLINE: HKM Zvolen - HC Košice dnes, Tipos extraliga LIVE (47. kolo)

Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní 47.kola Tipos extraligy HKM Zvolen – HC Košice. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.



Zvolen po štyroch zápasoch, kedy bodoval, vyšiel v piatok v Trenčíne bodovo naprázdno. Pritom zápas mali Rytieri rozohraný dobre, viedli najprv 0:1, ešte v 56.minúte 1:2 a v podstate držali tri body v hrsti. Potom však prišiel zbytočný faul Mudráka, za ktorý inkasoval trest 5+DKZ a Dukla v priebehu 47 sekúnd dvoma presilovkovými gólmi zápas otočila. Rytieri tak prepásli príležitosť bodovo sa dotiahnuť na piatu Nitru, ktorá doma so Spišskou Novou Vsou prehrala. Navyše siedma Banská Bystrica bodovala naplno a Zvolen tak stratil trojbodový náskok. Všetky tieto aspekty hovoria, že súboj o poslednú šiestu postupovú priečku do štvrťfinále play off graduje. Do konca súťaže je potrebné odohrať už len štyri kolá a Zvolen potrebuje každý bod. Preto aj dnes s Košicami je cieľ jasný, akokoľvek bodovať, v ideálnom prípade naplno.



Košice sú v aktuálnej tabuľke na štvrtom mieste a na tretiu priečku strácajú päť bodov, čo je vzhľadom na štyri posledné kolá základnej časti celkom dosť veľké manko. V hokeji však nič nie je nemožné a tak Oceliari určite neprichádzajú do Zvolena v nejakej porazeneckej nálade. Veď majú za sebou úspešne zvládnuté predĺženie zápasu so Slovanom. Vo vzájomných zápasoch tejto sezóny zatiaľ Košičania vedú 2:1. Najprv vyhral Zvolen v Košiciach a potom dvakrát vyhrali Oceliari. Vyrovná teda Zvolen minisériu na 2:2 alebo vyhrajú Košice tretí krát?