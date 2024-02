Vážení hokejoví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 47. kola Tipos extraligy medzi Spišskou Novou Vsou a Trenčínom.



HK Spišská Nová Ves



Spišiaci sa postupne vracajú do starej formy. Na súperov sa nepozerajú z čela tabuľky, no podarilo sa im zastaviť lavínu prehier a vylepšiť si bodové konto. Tri víťazstvá po sebe ich držia v hre o prípadný zisk prvenstva po základnej časti i pohára Dušana Pašeka staršieho. Šance na to majú, pretože hrá sa ešte o dvanásť bodov a polovicu strácajú na Poprad. Spišská naposledy vyhrala v Nitre 3:1 vďaka skvelému a taktickému výkonu v tretej tretine. Trojbodový zápis pečatil pri power-play Martin Bakoš.



HK DUKLA Trenčín



Trenčania si v piatok pripomenuli 20. výročie od posledného titulu. Na súboj so Zvolenom prišli všetci strojcovia tohto úspechov, vrátane trénerov Dušana Gregora s Júliusom Pénzešom. Pod hradom Matúša Čáka sa večer oslavovala výhra nad Zvolenom 3:2. Hostia stále musia bojovať o čo najlepšie umiestnenie po základnej časti. Na Spiši budú mať podporu i v hľadisku, kam sa chystá fanklub.