ONLINE: HK Dukla Trenčín - HK Nitra dnes, Tipos extraliga LIVE (48. kolo)

Po dvoch úspešnych víťazstvách nad Zvolenom a Spišskou Novou Vsou identicky 3:2 sa Trenčín snaží získať čo najviac bodov, keďže majú pred sebou iba posledné 3 zápasy pred začiatkom play-off Tipos extraligy, kde okupujú 9. miesto tabuľky, pričom strácajú iba bod na Slovan Bratislavu a 3 body na Banskú Bystricu.

Na druhú stranu Nitrania majú za sebou úspešné derby s tohtoročným nováčikom ligy, a to s Humenným, ktorých zdodali výsledkom 5:2. Nitra okupuje 5. miesto tabuľky s trojbodovou stratou na Košice, čiže taktiež bude bojovať o čo najlepšie záverečné umiestnenie v tabuľke. Hráči oboch celkov majú svoju kvalitu, preto bude zaujímavé sledovať, kto sa nakoniec bude radovať z cenných bodov do tabuľky. Komu sa to ale podarí? To sa dozviete, ak si nás zapnete!