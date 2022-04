Dnes sa rozhodne medzi Slovanom a Košicami, dnes spozná Nitra svojho finálového súpera. Semifinálová séria Kaufland play-off Tipos Extraligy medzi odvekými rivalmi dospela do rozhodujúceho siedmeho zápasu. Výhodu domáceho prostredia má po základnej časti lepšie postavený tím, čiže Slovan Bratislava.



Doposiaľ platilo, môj dom, môj hrad. Či tomu tak bude aj dnes, uvidíme. Slovan mal do finále nakročené už v minulom zápase v Steel Aréne, keď po dvoch tretinách po góloch Harrisa a Ziga vyhrával 2:0. Košičania však nič nevzdali a štyrmi gólmi v záverečnej časti duel otočili. Postupne skórovali Rogoň, Slovák a McPherson dokonca dvakrát, pričom druhý jeho gól padol do prázdnej brány Slovana.