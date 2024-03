ONLINE: HC 19 Humenné - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipos extraliga LIVE (48. kolo)

Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam Vás pri dnešnom zápase 48. kola Tipos Extraligy medzi Humenným a Liptovským Mikulášom. Zápas sa bude odohrávať na Zimnom štadióne v Humennom. Úvodné buly je naplánované na 18:00hod.



HC 19 Humenné

Humenné sa nachádza so 43 bodmi na poslednej 12. priečke tabuľky. Zverenci trénera Martina Štrbu už definitívne opúšťajú najvyššiu hokejovú súťaž. V minulom zápase prehrali na ľade Nitry 5:2, za hostí sa presadili Sergiyenko a Šoltés. Týmto zápasom Humenčania spečatili už ôsmu prehru v rade.



HK 32 Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš sa nachádza so 64 bodmi na 10. priečke tabuľky. Zverenci trénera Juraja Faitha v minulom zápase zdolali na domácom ľade Nové Zámky stavom 2:1. Scenár presných zásahov sa uzavrel už v 38. minúte, keď domácu výhru zabezpečil Quince. Liptáci tak tri kolá pred záverom základnej časti disponujú trojbodovým náskokom práve na Nové Zámky.



Vzájomné meranie síl oboch celkov sa uskutočnilo naposledy 19.1.2024. Liptáci prehrali s Humenným na domácom ľade stavom 3:4. V zajtrajšom zápase je však favoritom práve Liptovský Mikuláš, a to hlavne pre zostupujúcu formu Humenčanov, ako aj ich vyradenie z najvyššej hokejovej súťaže.