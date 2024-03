ONLINE: HC 05 Banská Bystrica - HK Nitra dnes, Tipos extraliga LIVE (50. kolo)

HC 05 Banská Bystrica



Domáci hráči musia ešte tuho bojovať o svoj priamy postup do Play off. Momentálne sa nachádzajú na 8. pozícii so ziskom 73 bodov. Na šiestu postupovú priečku strácajú domáci len jediný bod. Nemajú to však vo svojch rukách. Budú muieť čakať aj na výsledky iných tímov.



HK Nitra



Hostia z Nitry sú na tom lepšie ako ich dnešný súper. Nitrania majú na svojom konte 76 bodov a aktuálne im patrí piata pozícia. Dnes sa očakáva veľmi tesný a bojovný zápas. Uvidíme kto sa dnes bude tešiť z víťazstva.