Futbalové prestupy ONLINE: Trenčín získal bosnianskeho brankára (štvrtok, 1. august)

11:41 Nemecký futbalový klub Borussia Dortmund angažoval Pascala Grossa z anglického Brightonu. S 33-ročným stredopoliarom, ktorý reprezentoval Nemecko na tohtoročných ME, podpísal dvojročný kontrakt.

"Pascal sa za uplynulé roky prepracoval na top hráča najvyššej úrovne. Dodá nám väčšiu pevnosť a flexibilitu. So svojimi skúsenosťami bude lídrom, ktorý má na nás pozitívny vplyv," dodal športový riaditeľ Dortmundu Lars Ricken.

"Som rád, že som sa stal hráčom Borussie Dortmund. Je to pre mňa obrovská vec, pretože som fanúšik tohto klubu odmalička," citovala Grossa agentúra DPA.

"Pocity sú naozaj neuveriteľné, veľmi sa teším. Prišiel som sem pred pár dňami a môžem povedať, že v takto organizovanom klube som ešte nebol. Som naozaj šťastný, že som prišiel do AS Trenčín,“ povedal pre klubový web Damjanovič.

10:55 Novou tvárou v kabíne futbalistov AS Trenčín sa stal rodák z Bosny a Hercegoviny Luka Damjanovič. Dvadsaťročný brankár prišiel do klubu na ročné hosťovanie s možnosťou opcie z bosnianskeho druholigového tímu Zvijezda 09.

Jeho prvé futbalové kroky sa začali v mládežníckom tíme Banja Luka. Do mužského futbalu sa prvýkrát dostal ako osemnásťročný, keď prestúpil do FK Krupa. Odtiaľ zamieril do Zvijezda 09.

"V Bosne hrajú oveľa tvrdší futbal, tu je zas viac taktickejší. Myslím si, že do systému zapadnem rýchlo. O sebe veľmi hovoriť nechcem, no vďaka svojej výške som dobrý pri centrovaných loptách," zdôraznil mladý brankár.