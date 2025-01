Futbalové prestupy ONLINE: Dúbravka sa dohodol na zmluve a smeruje do Saudskej Arábie (streda, 8. január)

Vo funkcii nahradil Argentínčana Claudia Vivasa, ktorý bol dočasným koučom tímu do novembra 2024.

West Ham je blízko k zmene trénera

12:44 Anglický tréner Graham Potter je blízko k podpisu zmluvy s West Hamom United. Obe strany sú naklonené k vzájomnej spolupráci.

Londýnsky klub vedie od začiatku prebiehajúcej sezóny Julen Lopetegui, no nedosahuje také výsledky, ako by si vedenie predstavovalo. West Hamu patrí po 20. kolách až 14. miesto so ziskom len 23 bodov.

Potter sa zviditeľnil predovšetkým v anglickom Brightone, v ktorom pôsobil v rokoch 2019 až 2022. Z klubu ho následne vykúpila londýnska Chelsea, no na jej lavičke vydržal len necelú sezónu.