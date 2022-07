ONLINE: Veľká cena Veľkej Británie 2022 dnes (formula 1)

Kvalifikace Silverstone a druhá mokrá kvalifikace v řadě. Tentokrát však nešlo o osychající podmínky, které by mohly vygradovat až v pokusy o suché pneumatiky. Vždy trochu popršelo a pak byl chvíli klid. Všechny tři části se tak odjeli na zelené sadě do přechodných podmínek. Hned první část nám přinesla pár překvapení. Aston Martin měl právě tady, na domácí trati, ukázat, že vývoj jejich auta jde správným směrem a že se pomalu tlačí do elitní desítky. Lance Stroll však skončil na posledním 20. místě a Sebastian Vettel jen o dvě pozice výš. Překvapením bylo umístění obou Haasů, kterým se ve vodní kvalifikace v Kanadě mimořádně dařilo, oba byli v Q3. Nyní Magnussen i Schumacher mohli po první části odpočívat. Alex Albon dostal nová vylepšení na svůj Williams a slibovalo se zrychlení až o jednu vteřinu na kolo. Thajský pilot však skončil na 16. místě, postup mu uzmul týmový kolega Latifi se starými součástkami. Q2 byla ovlivněna ve své druhé polovině deštěm, takže bylo naprosto klíčové, zajet rychlá kola hned z úvodu. Tento úkol se nepovedl splnit Oconovi, Ricciardovi, Cunodovi, Bottasovi ani Gaslymu. Ve třetí části monoposty postupně vysoušeli závodní dráhu, nepršelo, a ta tak zrychlovala. Pozice se různě promíchávaly a viděli jsme i pěkná roztočení. Třeba takový Max Verstappen předvedl exkluzivní 360° po které v klidu pokračoval dál. Nizozemský pilot ale i přes svá zaváhání hodně tlačil na pilu a stejně tak tlačil časy dolů. Nakonec se mu nepovedlo poskládat všechny tři sektory ideálně a v závěru jej přeskočil Carlos Sainz, který tak potvrzuje zlepšenou formu z posledních závodů. Španěl byl pole position hodně překvapený, protože věděl, že v jeho kole bylo ještě hodně, co zlepšovat. Klouzavou britskou dráhu však dokázal projet ze všech nejrychleji a o necelou desetinu překonal i lídra šampionátu Verstappena. Na 3. a 4. místě je poté Leclerc a Pérez, kteří prvním dvěma zkrátka vůbec nestačili. Lewis Hamilton skončil na 5. místě, takže je to opět zbytek světa. Na Sainze ztratil přes sekundu, ale útěchou mu může být, že porazil Russella.

Kvalifikace Silverstone a druhá mokrá kvalifikace v řadě. Tentokrát však nešlo o osychající podmínky, které by mohly vygradovat až v pokusy o suché pneumatiky. Vždy trochu popršelo a pak byl chvíli klid. Všechny tři části se tak odjeli na zelené sadě do přechodných podmínek. Hned první část nám přinesla pár překvapení. Aston Martin měl právě tady, na domácí trati, ukázat, že vývoj jejich auta jde správným směrem a že se pomalu tlačí do elitní desítky. Lance Stroll však skončil na posledním 20. místě a Sebastian Vettel jen o dvě pozice výš. Překvapením bylo umístění obou Haasů, kterým se ve vodní kvalifikace v Kanadě mimořádně dařilo, oba byli v Q3. Nyní Magnussen i Schumacher mohli po první části odpočívat. Alex Albon dostal nová vylepšení na svůj Williams a slibovalo se zrychlení až o jednu vteřinu na kolo. Thajský pilot však skončil na 16. místě, postup mu uzmul týmový kolega Latifi se starými součástkami. Q2 byla ovlivněna ve své druhé polovině deštěm, takže bylo naprosto klíčové, zajet rychlá kola hned z úvodu. Tento úkol se nepovedl splnit Oconovi, Ricciardovi, Cunodovi, Bottasovi ani Gaslymu. Ve třetí části monoposty postupně vysoušeli závodní dráhu, nepršelo, a ta tak zrychlovala. Pozice se různě promíchávaly a viděli jsme i pěkná roztočení. Třeba takový Max Verstappen předvedl exkluzivní 360° po které v klidu pokračoval dál. Nizozemský pilot ale i přes svá zaváhání hodně tlačil na pilu a stejně tak tlačil časy dolů. Nakonec se mu nepovedlo poskládat všechny tři sektory ideálně a v závěru jej přeskočil Carlos Sainz, který tak potvrzuje zlepšenou formu z posledních závodů. Španěl byl pole position hodně překvapený, protože věděl, že v jeho kole bylo ještě hodně, co zlepšovat. Klouzavou britskou dráhu však dokázal projet ze všech nejrychleji a o necelou desetinu překonal i lídra šampionátu Verstappena. Na 3. a 4. místě je poté Leclerc a Pérez, kteří prvním dvěma zkrátka vůbec nestačili. Lewis Hamilton skončil na 5. místě, takže je to opět zbytek světa. Na Sainze ztratil přes sekundu, ale útěchou mu může být, že porazil Russella.