ONLINE: Peter Sagan dnes na Tour de France 2022 - 17. etapa LIVE

Pořadí závodníků do 25 let po 16. etapě (bílý trikot)



1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Team Emirates 64:30:31 hod

2. Thomas Pidcock (GBR) Ineos Grenadiers +7:49 min

3. Matteo Jorgenson (USA) Movistar Team +54:00

4. Brandon McNulty (USA) UAE Team Emirates +57:43

5. Andreas Leknessund (NOR) Team DSM +1:17:20 hod

6. Michael Storer (AUS) Groupama-FDJ +1:18:33

7. Kevin Geniets (LUX) Groupama-FDJ +1:42:16

8. Georg Zimmermann (GER) Intermache-Wanty-Gobert Materiaux +1:52:25

9. Fred Wright (GBR) Bahrain Victorious +2:03:37

10. Quinn Simmons (USA) Trek-Segafredo +2:17:48