ONLINE: Peter Sagan dnes na Tour de France 2022 - 15. etapa LIVE

15. etapa 109. ročníku Tour de France bude startovat ve městě Rodez a končit v Carcassonne. Jedná se o jednu z nejdelších etap celé Tour, jezdci budou muset překonat 202,5 km. Profil je hodně zvlněný, ale peloton nečekají žádné velké kopce, uvidíme pouze dvě prémie třetí kategorie. Sprinteři už dlouho čekají na šanci na vítězství v etapě, proto se nejspíš týmy jako Quick-Step Alpha Vinyl a Lotto Soudal budou snažit držet únik pod kontrolou, aby vše skončilo právě sprinterským dojezdem. Největšími favority jsou Fabio Jakobsen , Dylan Gronewegen , Wout van Aert , Jasper Philipsen , počítat musí také s Peterem Saganem . Uvidíme, zda se v pelotonu udrží Caleb Ewan , který v předchozí etapě jen tak tak dojel v časovém limitu. Je možné, že právě kvůli zvlněnému profilu trasy se bude tým Petera Sagana TotalEnergies snažit jet vysoké tempo, aby Ewan nebo Jakobsen odpadli. Šanci mají i vítězové posledních dvou etap Mads Pedersen a Michael Matthews , který poveze červená čísla největší bojovníka poslední etapy. V celkovém pořadí žádnou bitvu neočekávejme. Bodovací soutěž je už rozhodnutá a vrchařskou soutěž tato etapa také moc neovlivní, Simon Geschke totiž puntíkovaný trikot ztratit nemůže. Očekávaný dojezd je krátce před 18:00, letošní Tour se ale jede ve velmi vysokém tempu, takže se možná jezdci do Carcassonne dostanou už dřív.

