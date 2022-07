ONLINE: Peter Sagan dnes na Tour de France 2022 - 1. etapa LIVE

Trasa: Rovinatá trať, to je rozhodně dobrá zpráva pro všechny, co časovku nemají moc v lásce. Každopádně vypořádat se budou muset cyklisté se šestnácti kodaňskými zatáčkami, v průměru tedy připadá jedna na méně než jeden kilometr. Ač se možná taková skutečnost nezdá býti na první pohled důležitá, průměrná rychlost se bude snižovat, a klíčové vlastně bude, kdo při změnách směru udrží co nejvíce svou rychlost. Jinak se bude na znovurozjezdy více a více namáhat. Kdo tedy bude hledat cestu za vítězstvím v tomto krátkém etapovém úseku, bude muset pravděpodobně dost riskovat.

Favorité: Tahle etapa představuje hned na úvod velmi nevyzpytatelnou část celé Tour de France. Byť samozřejmě do konce závodu bude zbývat hodně času, někteří favorité, kterým časovka obecně moc nevoní, můžou na začátku ztratit v boji o celkové umístění. A nejdůležitější pro ně bude, aby se sekund na prvního nastřádalo co nejméně. Samozřejmě že klíčovým bodem bude také pranice o prvenství v etapě, Filippo Ganna (ITA/IGD), Wout van Aert (BEL/TJV), Stefan Bissegger (SUI/EFE), Stefan Küng (SUI/GFC) nebo Mathieu van der Poel (NED/AFC) by měli patřit ke žhavým kandidátům na zisk žlutého trikotu.

