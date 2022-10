Leandro „Apollo“ Silva Bilance v MMA: 25-9-1(NC) (OKTAGON MMA: 2-1) Leandro se představil v organizaci poprvé před třemi lety, ještě pod přezdívkou Buscape, kdy doslova šokoval svou rychlostí a přesným okem proti Bryczekovi, kterého totálně rozebral. Poté si poradil ještě s Lohorém než narazil na zmiňovaného Kozmu. Odskočil si také na polštářovou bitvu nebo do PFL, kde vzal zápas na poslední chvíli a málem zdolal neporaženého Umalatova. Silva se připravuje v American Top Teamu po boku velkých jmen jako Poirier nebo Masvidal a zkušení fanoušci MMA si ho vybaví také z UFC, kde dokázal vyhrát tři z šesti zápasů. Apollovou doménou je, jak již přezdívka napovídá, přesný a svižný box s úžasnou přesností. Chybí možná jen větší razance. Dobrý je ale také na zemi. Je majitelem černého pásu v BJJ a na kontě má 10 úspěšných submisí. Ta poslední je ale osm let stará a nyní se snaží držet skutečně zejména v postoji. Uvidíme, v jakém se vrátí rozpoložení po boxerské vložce s Mazuchem, který ho v O2 Aréně tvrdě knokautoval. V MMA Silva všech deset zápasů prohrál na body a nebyl tak v malých rukavicích nikdy ukončen.

Těžko si lze představit, že by v případě prosincové obhajoby Davida Kozmy nedostal další titulovou šanci právě vítěz této bitvy. Píšu v případě obhajoby, jelikož lze předpokládat, že by Kozma dostal jako dlouhodobý šampión možnost odvety, pokud by neuspěl a byl připraven v dohledné době bojovat. Bojan Veličković a proti němu Leandro Silva. Dva borci, kteří už měli Kozmu na lopatě, ale nedokázali zápasy dotáhnout do vítězného konce. Oba jsou velmi zkušení a prošli si nejlepší světovou organizací UFC. Jejich souboj dle sázkových kanceláří nemá favorita a můžeme se těšit na souboj opravdu světové kvality.

