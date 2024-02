HC 05 Banská Bystrica



Banskobystričania sa momentálne nachádzajú na siedmej pozícii, ktorá nezaručuje priamy postup do Play off. Na šiesty Zvolen strácajú tri body. Barani teda potrebujú dnes jasne bodovať za tri body. V doterajšom priebehu sezóny získali 66 bodov a majú negatívne skóre 133:154.



HK Dukla Ingema Michalovce



Hostia z Michaloviec majú výbornú formu. Z posledných 9 zápasov vyhrali 8. Patrí im aktuálne druhé miesto so ziskom 82 bodov a pozitívnym skóre 149:109. Hostia sú v dnešnom zápase favoritom. Uvidíme či sa im to podarí potvrdiť na ľade.