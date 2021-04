UEFA udelila v spore Kamara vs. Kúdela prvý trest, Čech si vo štvrtok nezahrá

Hráč Glasgowa Rangers obvinil českého obrancu Slavie Praha z rasizmu. Spor po zápase vyústil do fyzickej konfrontácie, keď mal Kamara v útrobách štadióna napadnúť Kúdelu.

Slavia postúpila v Európskej lige do štvrťfinále, keď v Glasgowe zvíťazila 2:0 po domácej remíze 1:1. Vo štvrtok nastúpi na pôde londýnskeho Arsenalu, odveta je na programe o týždeň neskôr.

Ak by sa preukázal rasistický podtext, ktorý ale Kúdela popiera, hrozil by mu zákaz činnosti minimálne na desať zápasov.

Tréner Jindřich Trpišovský však bez ohľadu na rozhodnutie UEFA vedel už skôr, že v prvom dueli proti Arsenalu so skúseným obrancom nemôže počítať. Pre virózu chýbal už vo víkendovom ligovom zápase proti Brnu.

Podľa iDnes.cz je jednou z alternatív na stopérsky post aj slovenský reprezentant Jakub Hromada.

„Arsenal je nielen môj splnený sen, ale úplne všetkých. Aj keď sa im možno v posledných rokoch v anglickej lige tak nedarí a výsledky nemajú také, na ktoré sme boli zvyknutí. Samozrejme, je to jeden z top klubov na svete, takže je to pre nás obrovská výzva. Veľmi sa na to tešíme a chceme sa pobiť o postup,“ povedal pred veľkým zápasom defenzívny stredopoliar Hromada.