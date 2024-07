Paríž chce poskytnúť svetu inkluzívne, rovnocenné a veľkolepé hry, odkazuje na to aj motto

Na predošlých OH v Tokiu mal nové znenie, ktoré zdôraznilo význam solidarity, inklúzie, rovnosti a boja proti všetkým formám diskriminácie.

BRATISLAVA. Olympijský sľub ako neodmysliteľná súčasť otváracieho ceremoniálu OH nebude chýbať ani v Paríži .

Myšlienka olympijského sľubu z hlavy baróna Pierra de Coubertina našla premiérovo realizáciu pred 101 rokmi - na otváracom ceremoniáli OH 1920 v Antverpách.

Robíme to pre česť našich tímov, rešpektujeme základné princípy olympizmu a robíme svet lepším miestom prostredníctvom športu," je nové znenie olympijskej prísahy.

Od roku 1972 skladajú sľub nielen športovci držiac cíp olympijskej vlajky, ale aj rozhodcovia.

A na tých istých hrách v Mníchove sa stalo, že prvýkrát za všetkých súťažiacich sľubovala žena - atlétka Heidi Schüllerová.

Od OH 2012 už sľub prednáša aj zástupca trénerov. Na OH 2000 v Sydney pribudla do sľubu formulka o odmietnutí dopingu.