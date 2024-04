Bude sa triatlon konať v Seine? Kvalita vody môže byť problém, pripúšťajú Francúzi

V utorok to uviedol šéf organizačného výboru hier Tony Estanguet a dodal, že prípadnému zrušeniu plaveckej časti triatlonu sa chcú organizátori za každú cenu vyhnúť.

PARÍŽ. Súťaže v triatlone na OH 2024 v Paríži sa v prípade nepriaznivej kvality vody v rieke Seina posunú o niekoľko dní.

Do rieky sa tak dostali odpadové vody, v dôsledku čoho sa v nej začali koncentrovať väčšie množstvá baktérií. Paríž už do zlepšenia podmienok vody investoval približne 1,4 miliardy eur, no organizácia Surfrider Foundation Europe v utorok vydala varovanie po tom, ako najnovšie výskumy odobratých vzoriek preukázali nebezpečnú úroveň koncentrácie baktérií.