MOV vyzýva krajiny, aby neštartovali na Hrách priateľstva organizovaných Ruskom

"Akákoľvek účasť národných olympijských výborov na Hrách priateľstva by bola v rozpore nielen s odporúčaním výkonného výboru MOV z 25. februára 2022 o medzinárodných športových súťažiach konaných v Rusku, ale zároveň by to bolo v rozpore s kolektívnym cieľom olympijského hnutia zachovať nezávislosť a autonómiu športu,“ vyhlásil Macleod.

Hry priateľstva sa majú konať v Moskve a Jekaterinburgu od 15. do 29. septembra 2024, ich súčasťou má byť aj sprievod na Červenom námestí v ruskej metropole.

Účastníci by na nich mali súťažiť v 27 športoch vrátane basketbalu, boxu, atletiky, plávania, gymnastiky či plážového futbalu. Odhadované náklady na Hry priateľstva sú viac ako osem miliárd rubľov, v prepočte asi 82 miliónov eur.

Moskva počíta s tým, že by na nich mohlo štartovať asi 10-tisíc športovcov zo 137 krajín.

Podľa dekrétu podpísaného ruským vodcom Vladimirom Putinom sa hry budú konať každé štyri roky.

Cieľom hier je zabezpečiť "bezplatnú účasť ruských športovcov" na súťažiach a rozvoj "nových formátov medzinárodnej športovej spolupráce", uvádza sa v ruskej vyhláške.