Apolitická olympiáda neexistuje. Na Paríž útočil Trump, Rusi, aj náboženské skupiny

"Rád by som zablahoželal mladej žene, ktorá sa zmenila z muža na boxerku, aby mohla víťaziť. Ak ste to teda videli, ona získala, či vlastne on získal zlatú medailu," povedal Trump a pohybom imitoval zdrvenú súperku Khelifovej z 1. kola, Talianku Angelu Cariniovú. Bývalý prezident potom rečnil o tom, ako Khelifová predstavuje súčasť kultúrnych vojen, ktoré zúria Amerikou pred novembrovými voľbami hlavy štátu.

Ako je známe, Khelifová sa dostala do centra pozornosti verejnosti aj svetových médií po tom, čo sa strhla lavína protichodných názorov o jej pohlaví, resp. prevládajúcich mužských hormónoch a skrz toho nemala štartovať v ženskej súťaži na OH v Paríži. Ak si po tomto Trumpovom prejave niekto myslí, že politika a šport k sebe nepatria, má zrejme výrazne skreslené predstavy o svete.

"Olympiáda je vždy vtiahnutá do politických debát už len pre samotnú povahu súťaže, v ktorej jednotlivci, ale aj národy súťažia medzi sebou o dominantné postavenie.

Tento základ v nacionalizme znamená, že vo svojom jadre olympijské hry sú v prvom rade o nacionalizme a až v druhom rade o športe,“ povedal Zein Murib, docent politológie na Fordhamskej univerzite.

"Olympijské hry boli navyše použité na to, aby ospravedlňovali alebo trestali národy, ako je to v prípade Nemecka v roku 1936. Vtedy sa olympijské hry konali v nacistickom Nemecku napriek celosvetovému protestu, že by to ospravedlňovalo režim. V roku 2024 boli zasa ruskí športovci vylúčení z Hier z dôvodu vojenskej invázie ich krajiny na Ukrajinu," dodal Murib.