V športe ďalej vytrvalo cúvame. Ilúziu úspechov vytvárajú náhody

Čo je úspech na olympijských hrách? Je to 8 medailí, alebo aj 3?

Nuž, vždy ide o uhol pohľadu. V optike výsledkov z uplynulých hier je 28 olympionikov a jedna bronzová medaila prepadák. Ale je veľmi pravdepodobné, že v porovnaní s budúcimi hrami je to stále solídny, ba až výborný výsledok.

Slovenský šport prudko devalvuje. Klesá do hlbín, v akých by to ešte pred zopár rokmi bolo nepredstaviteľné. Ide nie od desiatich k piatim, ale ku dvom.

Za 24 rokov klesol počet športovcov vo výprave o 74 percent. Zdá sa, že pomaly sa už nedá spadnúť viac.