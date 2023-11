Organizátori OH v Miláne nevedia zaručiť, či sa budú dopingové testy vykonávať v Taliansku

Takúto záťaž by súčasný 25-členný tím v laboratóriu s rozlohou 400 metrov štvorcových nedokázal zvládnuť.

Počas konania ZOH by laboranti museli otestovať približne 150 vzoriek denne, čo by zvýšilo ročný počet vykonaných analýz z aktuálnych 12.000 na 20.000.

Ak zariadenie v Ríme nebude pripravené včas, testovanie sa bude musieť vykonať v zahraničí, konkrétne v Paríži alebo Kolíne nad Rýnom.

To by bola ďalšia nepríjemnosť pre organizátorov, tí už pre nedostatok času, financií a politickej vôle možno budú nútení umiestniť súťaže v boboch, sánkovaní a skeletone do inej krajiny.